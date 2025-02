× Nach den Seern: Wirtenberger mischt Zirkus auf

Die Seer, Österreichs erfolgreichste Band sind Geschichte. Jetzt starten die Vorzeigeschilder neu durch: Astrid Wirtenberger spielt im Zirkus auf. Alfred Jaklitsch startet neues „Mystic Alpin“.

Im Dezember lieferten die Seer ihr Abschiedskonzert nach 28 Erfolgsjahren, 41 Gold-und Platin-Auszeichnungen und drei Amadeus Awards. Jetzt startet Astrid Wirtenberger, die im Jahr 2011 an der Seite von „Balazs Ekker die 6. Staffel von „Dancing Stars“ gewann, solo durch. Mit dem neuen Hit „Feuer & Eis“ , den sie am 6. März auch in der Zirkusmanage präsentiert.

© ORF/Ali Schafler

Wirtenberger liefert damit das musikalische Highlight zur Premiere des neuen Programms „Celebration“ des Circus Louis Knie in Graz. Das Warm-Up zur ersten Solo-Tournee, die u.a. in Zwentendorf (18. Juli), Haibach (7. August) und Finkenberg (23. August) stoppt. „Ich kann es kaum erwarten meine Songs endlich live präsentieren zu können!“

© zeidler ×

© zeidler ×

Spannend: Auch Seer-Chef Alfred Jaklitsch startet neu durch. Am 10. Mai präsentiert er in Salzburg sein neues Musik-Projekt „Mystic Alpin“, bei dem er „grzenüberschreitend zwischen Mundart und englisch“ musziert. Vom Jodler zu Afrobeat. Von klassischen Pop Songs zu meditativen Klangcollagen.