× JJ rockt ORF-„Zauberflöte“ und ESC-Wetten

Am Freitag mit der „Zauberflöte“ im ORF. Im Mai beim ESC auf Hit-Kurs. JJ mischt die Staatsoper und das Song Contest Voting auf. Bei Wetten jetzt schon auf Platz 15! Damit wären wir wieder im Finale!

Am 15. Mai will unser neuer ESC-Star JJ mit dem Klassik-Pop-Crossover „"Wasted Love"“ in der 2. Qualirunde das Ticket für das Song Contest Finale in Basel lösen. Schon morgen Freitag rockt der Countertenor die Staatsopernbühne und das TV. ORF2 überträgt ab 21.20 Uhr “Die Zauberflöte“, bei der Johannes Pietsch, so unsere ESC-Hoffnung bürgerlich, als 1. Knabe mit dabei ist. „Ich kann mich gesangstechnisch sehr einfach umstellen“ erklärt er im oe24-Interview den Spagat zwischen Oper und Song Contest.

JJ spielt in der Zauberflöte einen der 3 Knaben (u.)

Entdeckt er auf der Staatsopernbühne mit seinen zwei Fahhrad-Freunden die verfallenen Villa aus Stephen Kings „Es“ von dem das Grauen der neuen Barbora Horáková Inszenierung seinen Lauf nimmt, so scheint ein anderer Schocker vorerst abgewandt: Bei den Song Contest Wetten kletterte JJ in den letzten Tagen von Platz 27 bis auf Platz 15 hoch. Was einen Platz im Finale bedeuten würde! „So lange mein Song noch nicht veröffentlicht ist, sind die Wettquoten nicht aussagekräftig,“ steigt er jedoch gleich auf die Euphorie-Bremse.

Unser ESC-Hit soll dann Anfang März veröffentlicht werden. „Es ist eine sehr vielfältige Nummer – Pop meets Classic – mit einem besonderen Element, das ich aber jetzt noch nicht verraten darf,“ gibt sich JJ dazu noch geheimnisvoll.

Ab April geht er damit dann auch auf Promo-Tour zum Stimmenfang quer durch Europa. „Ich habe das so eingeplant, dass ich das terminlich gut schaffen kann. Also jetzt der erste Lauf Zauberflöte und danach der ESC.“ Bei dem er mit dem großen Hoffnungen an den Start geht: „Ich gehe mit dem Ziel hinein, dass ich ins Finale komme und eventuell auch die Trophäe mit nach Hause nehme!“