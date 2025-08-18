Schock-Geständnis: Victoria Beckham packt über Essstörung aus

Victoria Beckham steht seit mehr als 30 Jahren im Rampenlicht. Doch das Glamour-Leben hat auch seine Schattenseiten. In einer neuen Netflix-Doku bricht die 51-Jährige ihr Schweigen und spricht offen wie nie zuvor über ihre Kämpfe mit Essstörungen, Bodyshaming und dem extremen Druck der Medienwelt.

Victoria Beckham wurde als Spice Girl berühmt und ist heute eine gefeierte Mode-Designerin. Doch hinter dem Glanz ihres perfekten Lebens verbirgt sich eine Geschichte voller Selbstzweifel, Druck und persönlichen Kämpfen. In der neuen, dreiteiligen Netflix-Doku „Victoria Beckham“ gewährt die Fashion-Queen nun intime Einblicke auf die dunklen Seiten ihres Erfolges.

Victoria Beckham bricht ihr Schweigen

Die 1990er-Jahre waren eine Zeit, in der der öffentliche Druck auf weibliche Prominente kaum zu ertragen war. Als Mitglied der Spice Girls stand Victoria Beckham im Mittelpunkt des Medieninteresses, doch ihr Aussehen und Gewicht wurden permanent unter die Lupe genommen.

© Getty Images

„Wenn man im Nachhinein auf das Medienumfeld der 90er Jahre zurückblickt, war es super hart“, verrät eine Quelle gegenüber „Page Six“. Der Insider bestätigte, dass Victoria in der Serie über die schmerzhaften Auswirkungen des Bodyshamings, die sie ertragen musste, sprechen wird. Denn ihr Körper wurde nicht nur analysiert, sondern regelrecht von den Medien zerrissen.

Strenge Diäten und ungesunde Gewohnheiten

Ein besonders traumatischer Moment? Ein TV-Interview, in dem Moderator Chris Evans sie nach der Geburt ihres ersten Sohnes Brooklyn live auf der Waage sehen wollte. Der Druck, „perfekt“ zu sein, verfolgte sie jahrelang und die Doku zeigt nun, wie dieser Druck zu einer echten Essstörung führte.

© Getty Images

Ihr Ehemann, Fußballstar David Beckham, sprach bereits in einem Podcast darüber und bestätigte, dass Victoria seit Jahren nahezu ausschließlich gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse isst. „Sie isst dasselbe seit 25 Jahren“, sagte er und erklärte, dass sie nur selten von ihrer strikten Ernährungsroutine abweicht.

Die Umstellung: Vom Popstar zur Unternehmerin

Die Doku gibt auch einen Einblick in Victorias persönliche und berufliche Umstellung nach der Auflösung der Spice Girls im Jahr 2000. Plötzlich war sie nicht mehr die glamouröse Pop-Ikone, sondern eine Hausfrau und Mutter, die sich neu definieren musste. Der Übergang von der Popwelt zur Modewelt war alles andere als einfach. Victoria gibt in der Doku-Serie offen zu, dass die Marke zu kämpfen hatte und sie das Unternehmen beinahe verloren hätte, wie Quellen gegenüber Page Six berichteten.

Beckham-Familiendrama

Doch nicht alles wird in der Doku gezeigt: Während Victoria viele ihrer persönlichen Kämpfe und Herausforderungen teilt, bleibt das Familiendrama um die Beziehung zu ihrem ältesten Sohn Brooklyn weitgehend unberührt. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass die Bindung zwischen den beiden in den letzten Jahren erheblich belastet wurde, besonders seit Brooklyn mit Nicola Peltz verheiratet ist.

Die Doku wird im September auf Netflix Premiere feiern.