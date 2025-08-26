Alles zu oe24VIP
Lilian und Boris Becker
© Getty

Sport-Bild

Boris Becker strahlt bei Award Gala – Ehefrau Lilian zeigt Babybauch auf dem roten Teppich

26.08.25, 11:13
Großer Auftritt für Boris Becker (57)! Bei den glanzvollen Sport-Bild-Awards am Montagabend (25. August) in Hamburg wurde der einstige Tennis-Superstar in der Kategorie „Legende“ ausgezeichnet

Vier Jahrzehnte nach seinem historischen Wimbledon-Triumph von 1985, als er mit nur 17 Jahren Tennis-Geschichte schrieb, erhält Becker damit erneut die Bestätigung für seine sportlichen Erfolge. Die Laudatio übernahm kein Geringerer als Jürgen Klopp (58), der frühere Erfolgstrainer des FC Liverpool. Becker nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen – doch mindestens ebenso viele Blicke galten seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35).

Boris Becker und Jürgen Klopp

Boris Becker und Jürgen Klopp

© Getty

Die Risikomanagerin präsentierte auf dem roten Teppich stolz ihren inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch. Anfang Juli hatten Becker und Lilian die frohe Botschaft offiziell verkündet: Das Paar erwartet im Dezember sein erstes gemeinsames Kind. Auf den Fotos des Gala-Abends strahlen beide voller Vorfreude, eng aneinander, verliebt wie am ersten Tag. Bereits im Sommerurlaub auf Ibiza zeigte sich das Paar vertraut und glücklich. Über das Geschlecht des Babys wollen die beiden allerdings noch nichts verraten. „Wir lassen uns überraschen“, so Becker kürzlich gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Lilian und Boris Becker

Lilian und Boris Becker

© Getty

Für die Tennis-Legende ist es nicht das erste Kind – vielmehr wird es Nummer fünf. Mit Ex-Frau Barbara Becker (51) hat er die Söhne Noah und Elias. Tochter Anna Ermakova (25) stammt aus einer früheren Liaison, Sohn Amadeus (15) aus der Ehe mit Lilly Becker (49). Nun also ein weiteres Kapitel im bewegten Leben des dreifachen Wimbledon-Siegers.

