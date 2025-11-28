Brennsteiner rast in Copper Mountain zum ersten Weltcup-Sieg

ÖSV-Techniker Stefan Brennsteiner (2:30,98) nutzte nach dem seltenen Ausfall von Dominator Marco Odermatt eiskalt die Gunst der Stunde und raste beim RTL in Copper Mountain vor Henrik Kristoffersen (+0,95) und Filip Zubčić (+1,00) zu seinem ersten Weltcupsieg.

Mit 34 Jahren hat Stefan Brennsteiner den überfälligen ersten Sieg im Ski-Weltcup eingefahren. Der Salzburger baute am Freitag seine erstmalige Halbzeitführung im Riesentorlauf von Copper Mountain noch aus und triumphierte überlegen vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,95 Sek.) und Filip Zubcic aus Kroatien (+1,00). Marco Schwarz fuhr als Vierter um zwei Hundertstel am Podest vorbei. Brennsteiner sorgte für den zweiten ÖSV-Sieg nach Julia Scheib in diesem Olympia-Winter.

Raphael Haaser fiel in Colorado nach einem Griff in den Schnee von Platz sechs auf 25 zurück, Patrick Feurstein von zehn auf 17. Joshua Sturm wurde 24. Sölden-Sieger Marco Odermatt schied bereits im ersten Durchgang nach einem Innenskifehler aus.