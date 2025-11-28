Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Herren
Brennsteiner
© Gepa

Ski Alpin

Brennsteiner rast in Copper Mountain zum ersten Weltcup-Sieg

28.11.25, 18:45 | Aktualisiert: 28.11.25, 22:09
Teilen

ÖSV-Techniker Stefan Brennsteiner (2:30,98) nutzte nach dem seltenen Ausfall von Dominator Marco Odermatt eiskalt die Gunst der Stunde und raste beim RTL in Copper Mountain vor Henrik Kristoffersen (+0,95) und Filip Zubčić (+1,00) zu seinem ersten Weltcupsieg.

Mit 34 Jahren hat Stefan Brennsteiner den überfälligen ersten Sieg im Ski-Weltcup eingefahren. Der Salzburger baute am Freitag seine erstmalige Halbzeitführung im Riesentorlauf von Copper Mountain noch aus und triumphierte überlegen vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,95 Sek.) und Filip Zubcic aus Kroatien (+1,00). Marco Schwarz fuhr als Vierter um zwei Hundertstel am Podest vorbei. Brennsteiner sorgte für den zweiten ÖSV-Sieg nach Julia Scheib in diesem Olympia-Winter.

 

 

 

Raphael Haaser fiel in Colorado nach einem Griff in den Schnee von Platz sechs auf 25 zurück, Patrick Feurstein von zehn auf 17. Joshua Sturm wurde 24. Sölden-Sieger Marco Odermatt schied bereits im ersten Durchgang nach einem Innenskifehler aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden