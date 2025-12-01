Silvia Schneider und Krauli kochen im Posthof

Das Publikum darf sich auf Kostproben freuen.

Linz. Silvia Schneider kocht nicht nur im TV, sondern am Dienstag, 2. Dezember, gemeinsam mit Christoph "Krauli" Held im Linzer Posthof.

Bevor der TV-Koch aus dem Salzkammergut und Silvia ab 20 Uhr in der Posthof-Küche einige seiner Lieblingsrezepte kochen, gibt es im Foyer einen Empfang und im Anschluss herrliche Kostproben für die Gäste. Special-Guest Günther Lainer unterstützt die beiden tatkräftig und mit Witz dabei.



Christoph "Krauli" Held steht für eine Küche, die im Salzkammergut zu Hause ist, aber die ganze Welt im Blick hat. Mit seinem Restaurant am Siriuskogl hat er ein Kunststück vollbracht, von dem viele nur träumen: Er hat aus dem unscheinbaren Ausflugslokal einen begehrten Genussort gemacht, der inzwischen zu den größten Kulinarikschätzen des ganzen Salzkammerguts gehört.

In seinem ersten Kochbuch "Held & Herd I Grenzenlos verwurzelt" nimmt uns "Krauli" mit durchs Jahr und präsentiert 60 Rezepte seiner saisonalen, regionalen, weltoffenen Küche. Und er ermutigt zu Experimentierfreude und dazu, Konventionen über Bord zu werfen, damit in der Küche der Spaß an der Sache wieder ganz oben steht. Tickets: ab 29 Euro.