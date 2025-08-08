"Bergdoktor" Mark Keller feiert "Let's Dance"-Comeback

Mark Keller kehrt auf die „Let's Dance“-Bühne zurück: Der beliebte „Bergdoktor“-Star tanzt 2025 bei der großen Live-Tour mit – trotz verletzungsbedingtem Aus in der TV-Show.

Überraschung für alle Fans von „Let's Dance“ und dem „Bergdoktor“: Schauspieler Mark Keller wird Teil der großen „Let's Dance Live Tour 2025“. Das gab RTL am Freitag offiziell bekannt – die prominente Teilnehmerliste ist damit komplett.

Mehr lesen:

Keller, der 2024 in der 17. Staffel gemeinsam mit Profitänzerin Kathrin Menzinger angetreten war, musste seinen Platz wegen einer Verletzung an der Achillessehne vorzeitig räumen. Nun feiert der 60-Jährige sein Tanz-Comeback auf der Bühne – sehr zur Freude seiner Fans. Gegenüber RTL sagte Keller: „Ich freue mich riesig, alle wieder zu treffen – alle Tänzerinnen, Tänzer, die Jury. Und vor allem auf Kathrin, die mich wieder extrem trainieren muss, damit das auch gut aussieht.“





Ersatzkandidatin

Allerdings wird der Schauspieler nicht bei allen Tourterminen dabei sein können. Für vier Auftritte übernimmt deshalb Marie Mouroum, die als Stuntfrau und Kandidatin der 18. Staffel bekannt wurde. Sie wird unter anderem in Nürnberg, Dortmund, Oberhausen und Düsseldorf einspringen. Zusätzlich übernimmt Mouroum zwei weitere Termine für Sängerin Ella Endlich, die in der zwölften Staffel den zweiten Platz belegte.

Die „Let's Dance“-Tour startet am 1. November 2025 in Riesa und endet am 4. Dezember in Mannheim. Neben Mark Keller und Marie Mouroum sind auch Diego Pooth, Fabian Hambüchen, Taliso Engel und Ann-Kathrin Bendixen mit dabei – das verspricht hochkarätige Tanzunterhaltung für die Fans.