Kathrin Menzinger trauert um "Let's Dance"-Partner Ulli Potofski (†73)

Ulrich Potofski ist tot. Der beliebte Sportreporter und frühere Let's Dance-Kandidat starb im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit. Fans und Wegbegleiter nehmen mit emotionalen Worten Abschied.

Große Trauer um Ulrich "Ulli" Potofski: Der beliebte Sportmoderator und "Let's Dance"-Teilnehmer ist im Alter von 73 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Die Nachricht seines Todes am 3. August 2025 wurde erst am Mittwoch, dem 6. August, öffentlich – zuerst von der Bild, später auch von RTL bestätigt. Potofski war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Figur des deutschen Sportjournalismus – und ein Publikumsliebling über die Sportwelt hinaus.

Mehr lesen:

Tanzte sich in die Herzen

Auch durch seine Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 eroberte Potofski viele neue Fans. Obwohl er tänzerisch nicht zu den Favoriten zählte, berührte er das Publikum mit seiner charmanten, bescheidenen Art. Seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36) erinnert sich nun mit bewegenden Worten an die gemeinsame Zeit:

„Die Nachricht von Ullis Tod hat mich tief getroffen. Die gemeinsame Reise bei Let’s Dance war eine der bewegendsten meines Lebens.“

In einem emotionalen Instagram-Post beschreibt Menzinger ihn als „wunderbaren und besonderen Menschen“ mit „liebenswerter Art“ und feinem Humor. Auch nach der Show hätten sie den Kontakt nie verloren. „Ich habe viel von ihm gelernt, und er wird mir sehr fehlen.“

Llambi nennt ihn „Lieblingskandidat“

Auch Joachim Llambi, Chefjuror der Tanzshow, verabschiedet sich öffentlich. In einem ergreifenden Beitrag nennt er Potofski seinen „Lieblingskandidaten“ und schreibt:

„Du warst voller Herz, voller Echtheit und Größe. Du wirst uns allen fehlen, Ulli.“ Er erinnert sich an gemeinsame Stunden voller Lachen, Respekt und echter Verbindung – ein Vermächtnis, das über den Bildschirm hinausreicht.

Ein Mann mit Herz, Humor und Haltung

Ulrich Potofski war mehr als nur ein Sportreporter. Er war ein Mensch, der Generationen von Fernsehzuschauern begleitet hat – mit seiner Stimme, seiner Haltung, seiner Herzlichkeit. Auch wenn seine letzte Reise angetreten ist, bleibt seine Präsenz unvergessen: auf dem Fußballfeld, auf dem Tanzparkett – und in den Herzen seiner Fans.