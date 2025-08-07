Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Kathrin Menzinger, Let's Dance
© Getty Images

Abschied

Kathrin Menzinger trauert um "Let's Dance"-Partner Ulli Potofski (†73)

07.08.25, 15:16
Teilen

Ulrich Potofski ist tot. Der beliebte Sportreporter und frühere Let's Dance-Kandidat starb im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit. Fans und Wegbegleiter nehmen mit emotionalen Worten Abschied. 

Große Trauer um Ulrich "Ulli" Potofski: Der beliebte Sportmoderator und "Let's Dance"-Teilnehmer ist im Alter von 73 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Die Nachricht seines Todes am 3. August 2025 wurde erst am Mittwoch, dem 6. August, öffentlich – zuerst von der Bild, später auch von RTL bestätigt. Potofski war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Figur des deutschen Sportjournalismus – und ein Publikumsliebling über die Sportwelt hinaus.

Mehr lesen: 

Tanzte sich in die Herzen

Auch durch seine Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 eroberte Potofski viele neue Fans. Obwohl er tänzerisch nicht zu den Favoriten zählte, berührte er das Publikum mit seiner charmanten, bescheidenen Art. Seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36) erinnert sich nun mit bewegenden Worten an die gemeinsame Zeit:
„Die Nachricht von Ullis Tod hat mich tief getroffen. Die gemeinsame Reise bei Let’s Dance war eine der bewegendsten meines Lebens.“


 

In einem emotionalen Instagram-Post beschreibt Menzinger ihn als „wunderbaren und besonderen Menschen“ mit „liebenswerter Art“ und feinem Humor. Auch nach der Show hätten sie den Kontakt nie verloren. „Ich habe viel von ihm gelernt, und er wird mir sehr fehlen.“
Llambi nennt ihn „Lieblingskandidat“

Auch Joachim Llambi, Chefjuror der Tanzshow, verabschiedet sich öffentlich. In einem ergreifenden Beitrag nennt er Potofski seinen „Lieblingskandidaten“ und schreibt:
„Du warst voller Herz, voller Echtheit und Größe. Du wirst uns allen fehlen, Ulli.“ Er erinnert sich an gemeinsame Stunden voller Lachen, Respekt und echter Verbindung – ein Vermächtnis, das über den Bildschirm hinausreicht.

Ein Mann mit Herz, Humor und Haltung

Ulrich Potofski war mehr als nur ein Sportreporter. Er war ein Mensch, der Generationen von Fernsehzuschauern begleitet hat – mit seiner Stimme, seiner Haltung, seiner Herzlichkeit. Auch wenn seine letzte Reise angetreten ist, bleibt seine Präsenz unvergessen: auf dem Fußballfeld, auf dem Tanzparkett – und in den Herzen seiner Fans.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden