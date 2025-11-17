Alles zu oe24VIP
getty
© getty

Verona Pooth-Manager

Frau von Promi-Manager stirbt im Whirlpool

17.11.25, 21:08
15 Jahre lang waren Alain Midzic und Eva-Maria ein Paar. Jetzt muss er ihren tragischen Tod verkraften. 

Der Promi-Manager Alain Midzic (57) trauert um seine langjährige Lebensgefährtin Eva-Maria R. (†47). Die Mutter seiner kleinen Tochter (6) wurde leblos im Whirlpool ihres Berliner Hauses aufgefunden, berichtet die Bild-Zeitung die Schocknachricht.

Der Sohn entdeckte sie

Ausgerechnet ihr 20-jähriger Sohn aus einer früheren Beziehung entdeckte die Leiche und alarmierte sofort den Notarzt. Jede Hilfe kam jedoch zu spät.

Midzic, bekannt als Manager von Verona Pooth und Sophia Thomalla, befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einer Geschäftsreise in den USA.

Alain Midzic (57) und Eva-Maria (†47)

Alain Midzic (57) und Eva-Maria (†47) waren 15 Jahre lang ein Paar

© getty

Laut BILD bestätigte der völlig gebrochen wirkende Midzic den Tod seiner Partnerin. „Die Familie ist völlig am Boden“, heißt es aus dem engsten Umfeld.

Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Den Behörden zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eva-Maria R. erlitt demnach im Whirlpool einen Kreislaufkollaps und ertrank. Das Paar war seit 15 Jahren zusammen und hat eine sechsjährige Tochter.

