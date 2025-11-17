Alles zu oe24VIP
© ubtech

Laden selbst Akku

Chinesische Roboter-Armee schockt in neuem Video

17.11.25, 20:49
Die neue Roboterarmee aus dem Reich der Mitte sorgt für Staunen.

Das chinesische Unternehmen Ubtech Robotics hat mit der Auslieferung des humanoiden Roboters Walker S2 begonnen. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, das bei vielen eher Panik anstatt Begeisterung auslöst.

  • Im Video marschieren Hunderte Walker S2 in einer Halle. Gleichzeitig marschieren die Roboter los.
  • Gehen selbst in einen Lkw 
  • Sie salutieren auch militärisch

Massenkündigungen?

Zu Kritik füührt auch der Umstand, dass die jetzt gestartete Massenauslieferung von Robotern zu Massenkündigungen von menschlichen Mitarbeitern führen könnte. Ubtech betont, dass der Walker S2 für industrielle Anwendungen nutzbar sei.

Ladet sich selbst den Akku

Der Ubtech kann rund um die Uhr arbeiten. Möglich ist das aus dem Grund, weil er seinen eigenen Akku tauschen kann.

