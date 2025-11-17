Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
August Wöginger
© APA/ROLAND SCHLAGER

"Schwere Schuld"

Darum will WKStA Wöginger doch vor Gericht stellen

17.11.25, 17:33
Teilen

Die WKStA will die Diversion für den mächtigen ÖVP-Politiker August Wöginger bekämpfen. Das ist der Grund.

Das Strafverfahren gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger könnte neu aufgerollt werden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien gegen die Diversion Beschwerde eingelegt.

44.000 Euro Diversion reichen nicht 

So könne "die bloße Verhängung wenn auch signifikanter Geldbußen nicht die gewünschte Signalwirkung zur Durchbrechung dieses potenziell kriminellen Kreislaufs entfalten", heißt es in der Beschwerde, die dem Standard vorliegt. 44.000 Euro Diversion reichen nicht.

Darum geht es

Wöginger wurde vorgeworfen, sich beim damaligen Generalsekretär Thomas Schmid für den ÖVP-Bürgermeister eingesetzt zu haben, der letztendlich ernannt wurde, während eine qualifiziertere Bewerberin leer ausging. Auch Schmid und zwei weitere hochrangige Mitglieder der Besetzungskommission wurden angeklagt.

Das Linzer Landesgericht entschied sich für eine Diversion: Gegen eine Geldbuße von 44.000 Euro wurde das Verfahren gegen Wöginger eingestellt. Die WKStA hatte dem zunächst zugestimmt. Die Ermittler argumentieren nach der Weisung mit zwei Hauptpunkten dagegen, heißt es in dem Bericht.

1.) Gesellschaftliches Problem und Generalprävention

Die WKStA sieht generalpräventive Gründe gegen eine Diversion. Die Vergabe öffentlicher Posten aufgrund politischer Zugehörigkeit statt Qualifikation sei ein tief sitzendes demokratiepolitisches Problem.

Eine Diversion sende das falsche Signal, dass selbst bei einem "verdichteten Verdacht" nicht mit einer Verurteilung gerechnet werden müsse, was keine abschreckende Wirkung entfalte.

Die Chats mit Schmid zeigten zudem, dass die Gefälligkeiten nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere“ in Erwartung einer zukünftigen Gegenleistung gewährt wurden. Bei allen Angeklagten sei von "schwerer Schuld auszugehen". 

2.) Kein geringfügiger Schaden

Das Gesetz erlaubt eine Diversion bei Amtsmissbrauch nur bei geringfügiger oder unbedeutender Schädigung. Die WKStA sieht diese Voraussetzung als nicht erfüllt an.

Die unterlegene Bewerberin erhielt bereits eine Gehaltsdifferenz von der Republik (rund 10.000 Euro) und eine Entschädigung für die persönliche Beeinträchtigung (5.000 Euro) zugesprochen.

Dies beweise, dass der durch die Tat entstandene Schaden alles andere als unbedeutend war, unabhängig davon, ob er zum Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens bereits ausgeglichen wurde.

Die Entscheidung über die Beschwerde liegt nun beim Oberlandesgericht (OLG) Linz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden