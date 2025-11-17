ORF sorgt für Chaos bei großem Lotto-Gewinn

Der ORF kam bei der Lotto-Ziehung vergangenen Freitag von der richtigen Spur ab. Ein Zahlendreher sorgte für Chaos.

Ein simpler Zahlendreher beim Österreichischen Rundfunk (ORF) hat nach der Lotto-Sonderziehung am Freitag, 14. November, für Aufregung unter den Spielern gesorgt. Der Fehler führte kurzzeitig zu größerer Verwirrung.

Die offiziellen Gewinnzahlen (richtig angezeigt von Teletext und win2day) lauteten: 04, 05, 08, 23, 27, 44, Zusatzzahl 17.

Der ORF-Fehler: Im TV-Einspieler des ORF wurden offenbar abweichende und falsche Zahlen gezeigt.

Der Fehler führte kurzzeitig zu höherem Puls, da in der Welt des Glücksspiels für viele ein großer Traum von der möglichen Million an den Zahlen hängt. Die Verwirrung konnte jedoch schnell aufgelöst werden, da die offiziellen Kanäle die richtigen Ergebnisse zeigten.

Die Zahlen auf win2day - notariell abgesichert - sind die richtigen, haben die Lotterien auch schnell aufgeklärt. Und die Zahlen im ORF sind wie immer bei der Lottoziehung ohne Gewähr.