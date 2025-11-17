Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.350 aktien down -5.05% Andritz AG 62.95 aktien down -1.41% BAWAG Group AG 112.80 aktien down -0.79% CA Immobilien Anlagen AG 23.840 aktien up +0.93% CPI Europe AG 16.150 aktien down -0.68% DO & CO Aktiengesellschaft 179.20 aktien down -1.1% EVN AG 26.800 aktien up +0.37% Erste Group Bank AG 89.75 aktien down -1.16% Lenzing AG 21.550 aktien down -2.71% OMV AG 48.820 aktien down -1.33% Oesterreichische Post AG 30.250 aktien equal +0% PORR AG 26.900 aktien up +1.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.100 aktien down -0.99% SBO AG 28.550 aktien down -0.7% STRABAG SE 71.70 aktien down -0.55% UNIQA Insurance Group AG 13.160 aktien up +2.02% VERBUND AG Kat. A 64.95 aktien up +0.93% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.050 aktien up +0.9% Wienerberger AG 26.060 aktien down -1.29% voestalpine AG 34.720 aktien up +0.81%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
Netflix-Aktie wird heute günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bringt
© getty/netflix

Streaming-Knaller

Netflix-Aktie wird heute günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bringt

17.11.25, 15:20
Teilen

Es kracht gewaltig im Nasdaq! Hinter dem dramatischen Einbruch der Netflix-Aktie verbirgt sich ein 10:1-Aktiensplit, der heute wirksam wird. Die Aktie wirkt jetzt billiger. Was das bedeutet. 

Der Netflix-Aktien-Kurssturz ist ein einziger großer Bluff. Hinter dem Einbruch steckt ein 10:1-Aktiensplit, der ab heute gilt. Wer am Stichtag, dem 10. November, Anteile besaß, erhält für jede gehaltene Aktie neun weitere dazu. Der Kurs, der am Freitag noch bei saftigen 1.112,17 US-Dollar stand, wird dadurch optisch radikal verbilligt. An der gigantischen Marktkapitalisierung von rund 471,26 Milliarden Dollar ändert sich dadurch aber nichts.

Aktie wirkt zehn Mal günstiger: Rund 110 Dollar pro Stück

Warum tut Netflix das? Ganz einfach: Der Konzern will seine Aktie für den kleinen Mann erschwinglich machen. Der hohe Preis von über 1.000 Dollar war für viele Kleinanleger eine unüberwindbare Hürde. Nach einem Wahnsinns-Rally von über 300 Prozent in nur drei Jahren war die Maßnahme längst überfällig.

Dieser Schachzug folgt einer Trendwelle: Auch Tech-Giganten wie Amazon, Alphabet und NVIDIA haben ihre Papiere bereits gesplittet, um sie attraktiver zu machen. Analysten feiern den Move als psychologischen Geniestreich für die Mitarbeiterbindung und die Anlegerpsyche. Aber Achtung: An den Fundamentaldaten des Unternehmens ändert sich rein gar nichts.

Nachrechnen und Depot checken 

Für Aktionäre bedeutet der Split heute vor allem eins: nachrechnen und Depot checken! Die meisten Broker haben Limit-Orders und Stop-Loss-Aufträge zwar automatisch angepasst, doch ein Blick ins Depot schadet nie. Auch bei Derivaten und Optionen werden die Strike-Preise und Kontraktgrößen dem neuen Verhältnis angeglichen. Steuerlich ist der Vorgang eine Nullnummer – es findet schließlich kein wirklicher Verkauf statt.

Jetzt blicken alle gespannt in die Zukunft: Wird der Split eine neue Kurs-Rakete zünden? Schon die beiden vorherigen Splits – 2004 im Verhältnis 2:1 und 2015 als 7:1-Split – waren der Startschuss für monatelange Jubelstürme. Die Geschichte könnte sich also wiederholen! Doch langfristig entscheidet nicht der Split, sondern die harten Zahlen: Die Entwicklung der Werbeeinnahmen, der Erfolg des Billigtarifs und das internationale Wachstum werden den wahren Kurs bestimmen. Die Bühne für den nächsten Akt ist bereitet

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden