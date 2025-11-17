Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.300 aktien down -5.23% Andritz AG 62.95 aktien down -1.41% BAWAG Group AG 112.70 aktien down -0.88% CA Immobilien Anlagen AG 23.820 aktien up +0.85% CPI Europe AG 16.150 aktien down -0.68% DO & CO Aktiengesellschaft 179.20 aktien down -1.1% EVN AG 26.750 aktien up +0.19% Erste Group Bank AG 89.65 aktien down -1.27% Lenzing AG 21.450 aktien down -3.16% OMV AG 48.800 aktien down -1.37% Oesterreichische Post AG 30.250 aktien equal +0% PORR AG 26.900 aktien up +1.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.100 aktien down -0.99% SBO AG 28.550 aktien down -0.7% STRABAG SE 71.70 aktien down -0.55% UNIQA Insurance Group AG 13.140 aktien up +1.86% VERBUND AG Kat. A 64.85 aktien up +0.78% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.050 aktien up +0.9% Wienerberger AG 26.060 aktien down -1.29% voestalpine AG 34.660 aktien up +0.64%
© Getty

Kryptomarkt

Crash: Bitcoin stürzt unter 95.000 Dollar, alle Jahresgewinne weg!

17.11.25, 16:28
Es knallt an den Kryptomärkten! Bitcoin und Ethereum stürzen ab.

Die schlechten Nachrichten aus der Kryptowelt reißen nicht ab: Bitcoin ist am Montag unter die wichtige 95.000-Dollar-Marke gestürzt. Damit wurden praktisch alle Gewinne des gesamten Jahres 2025 ausradiert. 

Die größte Kryptowährung der Welt, die erst am 6. Oktober ihr Allzeithoch von über 126.000 Dollar feierte, ist im freien Fall. Aktuell notiert sie nur noch bei knapp 95.030 Dollar (knapp 81.500 Euro).

Minus 25 Prozent - kommt der Bärenmarkt?

Experten sprechen von einem größer werdenden Bärenmarkt. Seit dem Hoch im Oktober hat Bitcoin bereits rund 25 Prozent an Wert verloren. Doch es trifft nicht nur Bitcoin.

Die zweitgrößte Währung, Ether, verlor sogar über 35 Prozent von ihrem August-Hoch von 4.954 Dollar! Die Analysten sehen einen zweistufigen Absturz: Zuerst ein makroökonomisch bedingter Schock, dann eine brutale Liquidations-Kaskade, die Milliarden an gehebelten Positionen vernichtete. Der Wendepunkt kam am 10. Oktober, als erneute US-China-Handelsspannungen den sofortigen Ausverkauf an den Risikomärkten auslösten.

"Nerven liegen blank"

Experte Alessio Quaglini von Hex Trust beruhigt gegenüber Branchen-Insidern zwar: „Das ist ein Liquiditäts-Reset, kein Glaubensverlust am Asset.“ Dennoch warnt er: „Die Korrektur ist möglicherweise noch nicht vorbei.“ Sollten die Aktienmärkte jetzt einbrechen, könnte Bitcoin leicht bis in die niedrigen 70.000er-Bereiche zurückfallen! Für Langfrist-Anleger gibt es aber einen Silberstreif: Der Absturz ist laut Experten kein zweites 2022 (kein Kredit-Desaster!). Quaglini rechnet damit, dass Bitcoin, sobald sich die Lage stabilisiert hat, innerhalb von 12 bis 18 Monaten neue Höchststände erreichen könnte. Garantie dafür gibt es freilich keine.

