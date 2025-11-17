Alles zu oe24VIP
Indische Billig-Autofirma kauft Italiens Iveco
EU gibt Grünes Licht

Indische Billig-Autofirma kauft Italiens Iveco

17.11.25, 19:28
Die EU-Kommission genehmigte die Übernahme des Lkw- und Bus-Herstellers Iveco. Damit baut Tata seine Stellung in Europa aus. 

Das Unternehmen Tata Motors aus Indien darf den italienischen Lkw- und Bus-Hersteller Iveco kaufen. Die EU-Kommission gab am Montag in Brüssel grünes Licht für die Übernahme zum Preis von 3,8 Mrd. Euro, die die Unternehmen im Sommer angekündigt hatten. Ausgenommen ist die Iveco-Abteilung für gepanzerte Fahrzeuge, die an den italienischen Rüstungskonzern Leonardo geht.

Tata baut seine Stellung in Europa aus 

Nach der Übernahme durch Tata Motors soll das Unternehmen jährlich etwa 540.000 Fahrzeuge für einen Gesamtjahresumsatz von 22 Mrd. Euro verkaufen. Die Hälfte davon soll aus Europa, 35 Prozent aus Indien und 15 Prozent aus Amerika stammen.

Der Kauf soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Tata baut damit seine Stellung in Europa aus. Auch die Marke Jaguar Land Rover gehört bereits vollständig zu dem indischen Konzern.

