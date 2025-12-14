Alles zu oe24VIP
Zinedine Zidane
Einigung erzielt

Trainer-Hammer: Zinédine Zidane hat sich entschieden

14.12.25, 09:32
Der dreifache Champions-League-Sieger kehrt auf die Trainerbank zurück. 

Nach seinem Rücktritt als Real-Trainer ist Zinédine Zidane bereits seit vier Jahren ohne Job, nun dürfte der Franzose endlich sein Comeback geben.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, konnte der 53-Jährige mit dem französischen Verband eine mündliche Einigung erzielen. Zidane soll demnach nach der WM 2026 Didier Deschamps nachfolgen und die französische Nationalmannschaft übernehmen.

 

Kein Comeback bei Real

Damit ist auch klar, dass Zidane nicht zu Real Madrid zurückkehrt. Bei den Königlichen ist Xabi Alonso bereits schwer angezählt, als Nachfolgekandidat wurde dabei – neben Jürgen Klopp - auch Zidane genannt.

Zidane war bereits zwischen 2016 und 2018 sowie 2019 bis 2021 Trainer von Real Madrid. Mit den Königlichen holte der Franzose dreimal die Champions League.

