Flughafen Linz schafft Wertschöpfung für ganz OÖ

Neue Studie zeigt: Der Flughafen Linz bleibt zentraler Wirtschaftsfaktor für Oberösterreich.

Linz. Eine aktuelle Analyse der JKU belegt die volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Linz für Oberösterreich. Die am Standort angesiedelten Unternehmen erzeugen laut Studie eine regionale Wertschöpfung von rund 129 Millionen Euro pro Jahr; jeder dort erwirtschaftete Euro löst zusätzliche 0,71 Euro in anderen Wirtschaftssektoren aus. Insgesamt sichern die flugnahen Betriebe direkt, indirekt und induziert rund 2.234 Arbeitsplätze, was 1.713 Vollzeitäquivalenten entspricht.

51 Millionen Euro an Steuereinnahmen

Zudem generiert der Flughafen rund 51 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner betont die Rolle des Flughafens als "Tor zur Welt" und unverzichtbaren Impulsgeber für Industrie, Logistik und Tourismus. Parallel laufen Maßnahmen zur Weiterentwicklung – darunter die neue Strategie, die Ausschreibung der Strecke Linz–Frankfurt und die Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Die Studie hält fest, dass öffentliche Unterstützung aufgrund der klar positiven regionalökonomischen Effekte gerechtfertigt ist.