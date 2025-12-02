Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Sturm Graz
Knieverletzung: Saisonende für Sturm-Stammspieler
© gepa

Operation folgt

Knieverletzung: Saisonende für Sturm-Stammspieler

02.12.25, 12:36
Teilen

Meister Sturm Graz muss bis Saisonende auf Verteidiger Dimitri Lavalee verzichten. 

Der Verteidiger erlitt am Sonntag beim 1:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg eine schwere Knieverletzung mit Beteiligung des Kreuzbandes und muss operiert werden, teilte der Titelverteidiger am Dienstag mit.

Mit Lavalee fehlt den Grazern in den kommenden Monaten eine absolute Stammkraft - der 28-Jährige war in 23 der bisherigen 24 Saisonpartien von Sturm im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden