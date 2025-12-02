Knieverletzung: Saisonende für Sturm-Stammspieler

Meister Sturm Graz muss bis Saisonende auf Verteidiger Dimitri Lavalee verzichten.

Der Verteidiger erlitt am Sonntag beim 1:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg eine schwere Knieverletzung mit Beteiligung des Kreuzbandes und muss operiert werden, teilte der Titelverteidiger am Dienstag mit.

Mit Lavalee fehlt den Grazern in den kommenden Monaten eine absolute Stammkraft - der 28-Jährige war in 23 der bisherigen 24 Saisonpartien von Sturm im Einsatz.