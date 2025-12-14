Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Gstrein
© GEPA

Val d'Isere

Gstrein bei Meillard-Slalomführung Halbzeitsechster

14.12.25, 10:43
Bescheiden ist am Sonntag der erste Durchgang des Weltcup-Slaloms der Männer in Val d'Isere für das österreichische Team verlaufen.  

Fabio Gstrein ist zur Halbzeit Sechster, er hat 0,71 Sek. Rückstand auf Spitzenreiter Loic Meillard. Hinter dem Schweizer folgen mit Timon Haugan, Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen drei Norweger. Johannes Strolz (+1,78), Michael Matt (+1,88) und Marco Schwarz (+2,18) lagen auf Rängen zwischen 15 und 25. Manuel Feller schied aus.

Meillard
© GEPA

Ebenfalls nicht das Ziel sahen Dominik Raschner und Joshua Sturm. Simon Rueland verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Nicht am Start war wegen Rückenproblemen Adrian Pertl.

