Bürgermeister Ludwig: "Wien ist Gemüsehauptstadt Europas"

Wien steht nicht nur für Kaffeehäuser und Kultur, sondern auch für Gemüseproduktion. Ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche wird biologisch bewirtschaftet. Bürgermeister Michael Ludwig will Wiens Vorreiterrolle weiter ausbauen.

Fünf Prozent der in Österreich geernteten Gurken, 61 Prozent der Melanzani und 30 Prozent der Paradeiser stammen aus Wien. Auf mehr als 14 Prozent der Stadtfläche wird in der Bundeshauptstadt Landwirtschaft betrieben, und ein Drittel dieser Fläche wird biologisch bewirtschaftet. "Keine andere Millionenstadt verbindet urbane Lebensqualität und biologische Landwirtschaft so eng und erfolgreich wie Wien", betont Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Gemüseproduktion in der Stadt

Wien liegt bei der Fruchtgemüseproduktion nicht nur innerhalb Österreichs weit vorn, sondern zählt auch europaweit zu den führenden Städten. Möglich ist das durch spezialisierte Betriebe und durch kurze Wege zwischen Anbaufläche und Verkauf.

Bioprogramm mit Vorbildwirkung

Ein zentraler Bestandteil dieses Erfolgs ist das Bio-Programm der MA 49. Die Stadt bewirtschaftet alle eigenen Acker- und Weinflächen biologisch und verfolgt damit eine klare Linie. Mit der Produktreihe "Wiener Gusto" bringt Wien eigene Bio-Waren in den Handel und setzt damit ein starkes Zeichen. "Ein klares Bekenntnis zu Umwelt, Klima und Lebensmittel-Qualität", so Ludwig.

Diese Mischung aus hoher Produktionsleistung und ökologischer Verantwortung macht Wien zur Vorreiterin unter den europäischen Städten. "Damit tragen wir wesentlich zur Versorgungssicherheit bei und stärken regionale Wertschöpfung", so Ludwig. Wiens Stadtlandwirtschaft ist längst kein Randthema mehr, sondern ein Modell, das europaweit Schule machen könnte.