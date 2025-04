Wembley erobert: Glasner mit Palace im FA-Cup-Finale

Oliver Glasner und seine "Eagles" haben es tatsächlich geschafft! Crystal Palace setzte sich im legendären Wembley Stadium mit 3:0 gegen Aston Villa durch und steht im Finale des FA-Cups.

Der oberösterreichische Fußballtrainer Oliver Glasner hat Crystal Palace ins Finale des FA-Cups geführt. Der englische Nationalspieler Eberechi Eze und der Senegalese Ismaila Sarr mit einem Doppelpack entschieden am Samstag mit ihren Toren das Halbfinale gegen Aston Villa im Wembley-Stadion. Nach dem 3:0-Sieg kann Crystal Palace am Sonntag in Ruhe das zweite Semifinale Nottingham Forest gegen Manchester City verfolgen. Das Finale findet am 17. Mai im Wembley statt.

Crystal Palace ging in der 31. Minute in Führung. Sarr spielt den Ball zu Eze, der ohne Verzögerung von der Strafraumgrenze abzog und den Ball in die linke obere Kreuzecke fliegen sah. Die Partie verlief danach ausgeglichen, Aston Villa kam durchaus zu Chancen. Gerade zu Beginn der zweiten Hälfte hielt Torhüter Dean Henderson Palace mit der einen oder anderen Parade die Führung fest.

In der 52. Minute schoss Jean-Philippe Mateta einen Elfmeter für die Glasner-Truppe daneben. Sechs Minuten später klappte es allerdings: Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte schaltete Mateta blitzschnell und legte auf Sarr ab, der von außerhalb des Strafraums ins linke Eck traf. In der 94. Minute setzte Sarr den Schlusspunkt und sorgte dafür, dass Glasner als erster Trainer aus Österreich im FA-Cup-Finale an der Seitenlinie stehen darf.

Manchester United stand Triumph zweimal im Weg

Crystal Palace hat in seiner fast 120-jährigen Geschichte noch keine wichtige Trophäe oder Meisterschaft gewonnen. Im FA-Cup erreichten die "Eagles" 1990 das Finale und waren kurz davor, Manchester United zu besiegen, doch es gab nur ein 3:3-Unentschieden und eine 0:1-Niederlage im Wiederholungsspiel. Im Jahr 2016 stand der Club erneut im Endspiel. Wieder stand United im Weg, das diesmal in der Verlängerung gewann.