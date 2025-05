Hammer-Gerücht: Glasner wird mit Millionen-Versprechen gelockt

Oliver Glasner zählt zu den heißesten Traineraktien im kommenden Sommer, jetzt hat der Österreicher ein verlockendes Angebot erhalten.

Am Samstag, 17. Mai, will Oliver Glasner mit Crystal Palace Geschichte schreiben. Im FA-Cup-Finale gegen Manchester City will der Erfolgscoach den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte holen und den Europacup-Startplatz fixieren. Danach könnte die Ära Glasner bei dem Londoner Traditionsverein allerdings zu Ende gehen.

Denn sowohl RB Leipzig als auch Tottenham wollen den Coach im Sommer verpflichten. Die Eagles sind vergleichsweise ein kleiner Fisch, nach seinen erfolgreichen Stationen beim LASK, Wolfsburg, Frankfurt und eben Crystal Palace wäre einer der beiden Vereine der logische nächste Schritt auf der Karriereleiter.

Transfer-Versprechen für Glasner

Englische Medien berichten nun von einem spektakulären Transfer-Versprechen. Denn die Bosse von Crystal Palace versuchen alles, um ihren Erfolgscoach zu halten. Denn während Stars wie Marc Guehi oder Eberechi Eze den Verein verlassen sollen, garantiert Klub-Besitzer Steve Parish, dass sich Glasner bei einem Verbleib am Transfermarkt intensiver umsehen darf.

Vor allem ein neuer Stürmer dürfte ein wesentlicher Punkt sein, den Glasner fordert. Der 50-Jährige hat bei den Engländern noch Vertrag bis Juni 2026, sollte einer der genannten Klubs anklopfen, wäre auf jeden Fall eine Ablösesumme fällig.