"Ich bewundere ihn": Guardiola schmeichelt Pep-Schreck Glasner vor heißem Duell!

Pep Guardiola zeigt sich beeindruckt von Oliver Glasners Crystal Palace vor dem Premier-League-Duell. Während City um die CL-Quali bangt, setzen die "Adler" ihre Auswärtsstärke aufs Spiel.

Manchester City empfängt Crystal Palace am Samstag (13.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) unter besonderen Bedingungen: Erstmals kommt die halbautomatische Abseitstechnologie in der Premier League zum Einsatz. City-Trainer Pep Guardiola zeigte sich beeindruckt von den Leistungen des Teams von Oliver Glasner: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die in den letzten zwei Monaten in unglaublicher Form war", sagte der Spanier. "Ich bewundere den Manager, und das Talent in ihrem Kader."

City in ungewohnter Lage

Der Vierfach-Meister steht als Sechster unter Druck. Mit 52 Punkten kämpft City nicht nur um den Titel, sondern muss sogar um die CL-Qualifikation bangen. Nottingham Forest (57), Chelsea und Newcastle (je 53) sowie Aston Villa (51) liegen vorne.

Palace als Auswärtskraft

Crystal Palace (Platz 11) reist mit beeindruckender Serie nach Manchester: Seit der 8. Runde im Oktober blieben die "Adler" auswärts ungeschlagen. Nur Liverpool (23) holte in den letzten zehn Runden mehr Punkte als Palace (22).

Entscheidende Phase

Für City könnte das verbleibende Programm Hoffnung machen: Mit Gegnern wie Everton, Wolverhampton oder Southampton stehen vermeintlich machbare Aufgaben an. Das erste Duell dieser Saison endete 2:2.