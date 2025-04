Hammer-Gerücht! Red Bull holt Jose Mourinho

Bahnt sich in Fußball-Europa die große Trainer-Sensation an? Medienberichten zufolge soll Jose Mourinho ab nächster Saison ein Red-Bull-Trainer werden.

Ein Monat bevor die großen Ligen Europas zu Ende gehen, beginnen üblicherweise die großen Transfer-Spekulationen. Nach den Schlagzeilen der letzten Jahre rund um Kylian Mbappe oder Erling Haaland ist es heuer ruhig um die Super-Kicker. Dafür sorgen die besten Trainer der Welt für Aufsehen.

Real Madrid wird sich voraussichtlich von Carlo Ancelotti trennen, während die brasilianische Nationalmannschaft auf eine Verpflichtung des Italieners hofft. Pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass Xabi Alonso Leverkusen verlässt und bei den Königlichen übernimmt. Auch Tottenham könnte mit Saisonende einen neuen Boss suchen und RB Leipzig hofft seit dem Aus von Marco Rose auf den großen Trainer-Coup.

Neben Oliver Glasner, der sowohl in Leipzig als auch bei Tottenham gehandelt wird, fallen derzeit viele prominente Namen. Doch jetzt gesellt sich ein ganz großer in diesen Kreis dazu: Jose Mourinho. Der aktuelle Fenerbahce-Trainer wird zwar auch im Sommer mit einer Rückkehr nach Portugal in Verbindung gebracht, wo er die Nationalmannschaft zur WM führen soll. Doch jetzt könnte es plötzlich ganz anders kommen.

ÖFB-Star mit Mourinho-Boost

Den englischen Medienberichten zufolge wollen Jürgen Klopp und Red Bull "The Special One" in den Bullen-Kosmos locken. Allerdings nicht, wie man jetzt meinen könnte, zu RB Leipzig. Hinter dem Mourinho-Gerücht steckt eine noch größere Sensation.

Denn scheinbar dürfte Red-Bull-Klub Leeds, die gerade erst den Aufstieg in die Premier League fixiert haben, nicht genug Vertrauen in Coach Daniel Farke haben. Der Deutsche ist zwar gut genug für die zweite englische Liga, allerdings nicht für das Fußball-Oberhaus im Königreich, wo ÖFB-Star Maximilian Wöber unter Vertrag steht. Genau da soll laut Daily Mail der Portugiese übernehmen und den Traditionsverein zurück nach Europa führen.

Der österreichische Getränke-Konzern ist seit Mai 2024 Sponsor des britischen Kultklubs und könnte sich damit zum ersten Jahrestag ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen.