Nach Eklat im Istanbul-Derby: Mourinho wird gesperrt

Das hitzige Cup-Derby samt Attacke auf den gegnerischen Trainer Okan Buruk hat für José Mourinho drastische Folgen.

Der 62-jährige Fenerbahçe-Istanbul-Coach wurde am Samstag wegen "unsportlichen Verhaltens" im Viertelfinale gegen Stadtrivale Galatasaray (1:2) mit einer Sperre von drei Cupspielen und einer Geldstrafe von umgerechnet rund 7.000 Euro belegt, teilte der türkische Verband (TFF) mit. Nach dem Match hatte Mourinho Buruk an die Nase gegriffen. Dieser ging zu Boden.

"Von einer Kugel getroffen worden"

Fenerbahçe hatte Buruk beschuldigt, sich in übertriebener Weise auf den Boden geworfen zu haben. Dieser sei gestürzt, als wäre er "von einer Kugel getroffen worden", schrieb Fenerbahçe auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Absurdität einer Person "deren Nase berührt wird, die zu Boden springt und sich sekundenlang windet, ist der ganzen Öffentlichkeit bekannt", hieß es weiter. Buruk habe Mourinho zuvor mit Gesten und Worten provoziert sowie eine Polizei-Absperrung überschritten. Dann habe Mourinho ihn als Reaktion an der Nase berührt.

"Unangemessenes" Verhalten

Mourinho sei für ähnlich "unangemessenes" Verhalten bereits in der Vergangenheit bekannt gewesen, schrieb Galatasaray in einer Stellungnahme. Es sei "erbärmlich", dass Fenerbahçe den "beschämenden Angriff" weiterhin verteidige, in der Hoffnung, dass dem Trainer eine weniger harte Strafe drohe. Er hätte sich nach Ansicht des gegnerischen Vereins entschuldigen sollen.