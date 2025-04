Glasner-Hammer: Damit hat NIEMAND gerechnet

Oliver Glasner ist in England derzeit der Mann der Stunde. Der Salzburger schwebt mit Crystal Palace auf der Erfolgswelle, das weckt auch Begehrlichkeit.

Im Februar 2024 übernahm Glasner den Londoner Kult-Klub mit Abstiegssorgen. Mittlerweile träumt man im Londoner Traditionsverein sogar vom Europacup. Sieben Spieltage vor Schluss liegt man acht Punkte hinter Aston Villa. Obendrein hat man derzeit noch ein Spiel weniger absolviert.



Noch dazu hat man über den FA Cup die Chance auf das internationale Geschäft. Noch nie hat der Verein einen der großen Titel geholt. Derzeit steht man im Halbfinale des ältesten Pokalbewerbes der Welt und hofft auf den dritten Finaleinzug nach 1990 und 2016.

Glasner ganz oben auf der Liste

Doch nicht nur das, nach einem holprigen Saisonstart zählt die Mannschaft mittlerweile zu den besten Teams der Liga. Der aktuelle Tabellenelfte ist seit Jahreswechsel nicht zu stoppen. In der Jahrestabelle liegt man nur hinter Liverpool (28 Punkte) und Arsenal (26 Punkte) mit 23 erkämpften Zählern auf Platz 3. Auch hier muss dazu gesagt werden, dass Palace nach Verlustpunkten (zwei Spiele weniger) sogar Tabellenführer wäre.

Platz Team Spiele Tore Pkt, 1. FC Liverpool 13 27:13 28 2. FC Arsenal 13 21:10 26 3. Crystal Palace 11 19:8 23 4. Aston Villa 12 18:15 22 5. Manchester City 11 25:14 20 6. Nottingham Forrest 12 25:18 20 7. Brighton 12 20:19 20 8. FC Fulham 12 19:17 19 9. FC Brentford 13 19:15 18 10. FC Everton 13 18:14 18 11. FC Chelsea 12 16:14 18 12. Newcastle 10 17:18 18 13. Wolverhampton 12 12:17 16 14. Bournemouth 12 22:17 15 15. Manchester United 11 16:15 15 16. Tottenham 12 17:17 13 17. West Ham 12 12:17 12 18. Ipswich 12 13:32 5 19. Southampton 12 11:35 4 20. Leicester 11 3:25 3

Noch dazu hat man in diesem Zeitraum mit nur 8 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der Liga. Ein weiterer Grund, warum Glasner derzeit einer der begehrtesten Trainer Europas ist.

Leipzig oder Premier League?

So wurde unter der Woche bekannt, dass RB Leipzig auf der Suche nach einem Rose-Nachfolger Glasner kontaktiert haben soll. Neben den Bullen dürfte aber auch ein weiterer Top-Klub mit dem Österreicher flirten. So soll Danso-Klub Tottenham Hotspur ihre Fühler nach dem 50-Jährigen ausgestreckt haben. Mit der Arbeit von Ange Postecoglou dürfte Klub-Boss Daniel Levy nicht mehr zufrieden sein. Die Spurs sind auf Platz 14 abgestürzt und werden heuer die internationalen Klubbewerbe auf jeden Fall verpassen.Doch vorerst will sich Glasner voll und ganz auf die kommenden Aufgaben mit Crystal Palace fokussieren. Am Samstag feierten die Adler trotz zwei Mann Unterzahl einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Brighton. Danach lobte Glasner die Willenskraft seiner Mannschaft und wird in England dafür gefeiert.Mittlerweile machen sich sogar erste Stimmen breit, die Glasner als Trainer des Jahres fordern. Lange Zeit galt Liverpools Erfolgscoach Arne Slot als unumstrittener Anwärter auf die Ehrung. Doch mit dem Trainer von Liga-Überraschung Nuno Espirito Santo und Glasner dürfte der Niederländer mittlerweile ernste Konkurrenz bekommen.