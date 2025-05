Linden LIVE: Oliver Glasner zum vierten Mal gegen Pep Guardiola

Samstag kann Oliver Glasner der erste österreichische Trainer sein, der den FA-Cup, den ältesten Bewerb der Welt, gewinnt.

Als Spieler gelang das Paul Scharner 2013 mit Außenseiter Wigan gegen Favorit Manchester City, bei dem damals Bayern-Trainer Vincent Kompany spielte. Diesmal ist Manchester City der Gegner von Glasner und Crystal Palace, dem Stolz des Londoner Südens. Die Frage, ob ihm der FA-Cup mehr bedeuten würde, als der Triumph in der Europa League mit Eintracht Frankfurt vor drei Jahren beantwortete Glasner auf seine typisch unaufgeregte, trockene Art: „Ich will noch nicht über ungelegte Eier legen!“

Der Marktwert von Glasners Kader liegt mit 441 Millionen Euro 569 unter dem von Manchester City (1,31, Milliarden). Den höchsten hat Englands Teamspieler Eberechi Eze (55 Millionen). Im Kader von Glasners Gegenspieler Pep Guardiola, gegen den Glasner noch nicht gewonnen hat (ein Unentschieden, zwei Niederlagen), stehen sechs Spieler mit einem höheren, allen voran Tormaschine Erling Haaland (200).

FA-Cup bleibt letzte Titelchance des entthronten Meisters

Macht die Glasner zunichte? Mit ihm amtieren noch drei Österreicher in Wembley: Michael Angerschmid, Ronald Brumayr und Emanuel Pogatetz als Assistenten. Als Spieler schaffte es Pogatetz in besten Middlesbrough-Zeiten nie, ins FA-Cup-Finale zu kommen. Glasner lud Austrias Sportvorstand Jürgen Werner zum großen Finale ein. Sozusagen als Dank, dass Werner vor zehn Jahren den Ried-Trainer Glasner zum LASK holte, an ihm festhielt, als der Aufstieg nicht auf Anhieb gelang.

Nach dem LASK begann Glasners internationale Karriere:

Wolfsburg (Qualifikation für Europa und Champions League), Frankfurt, Crystal Palace. Werner nimmt seinen Vorstandskollegen Harald Zagiczek mit nach Wembley. Sonntag nehmen sie die erste Maschine nach Wien. um rechtzeitig zu