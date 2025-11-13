DFB-Schock: Hiobsbotschaft für Nagelsmann

Schock kurz vor dem WM-Quali-Knaller! Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in Luxemburg (Freitag, 20.45 Uhr/live auf RTL) auf seinen Kapitän verzichten – Joshua Kimmich fällt aus!

Wie nun bekannt wurde, erwischte es den DFB-Kapitän bereits am Mittwoch im Training – eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk setzt den 30-Jährigen außer Gefecht. Beim Abschlusstraining am Donnerstag in Wolfsburg fehlte der Bayern-Star komplett. Stattdessen meldete er sich auf Instagram zu Wort: Ein Foto zeigt ihn mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Behandlungsliege. Sein Kommentar: „Leider vorerst mein Arbeitsplatz.“ Dazu der kämpferische Zusatz, der den Fans Hoffnung macht: „Gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen.“

Notstandsmodus beim DFB – Nagelsmann gehen die Spieler aus

Für Julian Nagelsmann wird die Personaldecke inzwischen brandgefährlich dünn. Kimmich ist nur der jüngste Ausfall in einer ohnehin langen Verletztenliste. Bereits zuvor mussten Nico Schlotterbeck (Fußverletzung) und Karim Adeyemi (Gelbsperre) gestrichen werden. Das DFB-Lazarett liest sich inzwischen wie ein halber Bundesliga-Spieltag: Ter Stegen, Rüdiger, Henrichs, Musiala, Havertz, Kleindienst und Füllkrug – alle fehlen. Ein kleiner Lichtblick: Schlotterbeck drehte am Donnerstag immerhin wieder ein paar Runden im Lauftraining. Für einen Einsatz in Luxemburg reicht es aber definitiv nicht.

Trotz Personalmisere: DFB-Team vor WM-Ticket

Sportlich steht Deutschland trotz der Ausfälle gut da. Mit neun Punkten führt die Mannschaft die Gruppe 1 souverän an. Nun folgt ein entscheidendes Doppelpack:Freitag gegen Luxemburg, Montag in Leipzig gegen die Slowakei. Holt die DFB-Elf zwei Siege, wäre die Qualifikation für die WM 2026 – das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada – bereits perfekt.