Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Papst Leo XIV.
© APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Ukraine-Krieg

Papst ruft zu 24-stündigen Waffenruhe zu Weihnachten auf

23.12.25, 21:49
Teilen

Papst Leo XIV. hat am Dienstag zu einer 24-stündigen Waffenruhe zu Weihnachten in der Ukraine und weltweit aufgerufen.

Er bedauerte gleichzeitig, dass Russland einen solchen Schritt abgelehnt hat. "Zu den Dingen, die mich sehr traurig machen, gehört die Tatsache, dass Russland eine Weihnachtswaffenruhe zurückgewiesen hat", sagte das Kirchenoberhaupt.

Der Pontifex erneuerte seinen Appell "an alle Menschen guten Willens", zumindest am Fest der Geburt Jesu eine 24-stündige Feuerpause in der Ukraine und in anderen Konfliktregionen einzuhalten. Der Papst berichtete zudem von einem Kontakt mit dem Pfarrer der katholischen Gemeinde in Gaza. Dort versuche man, Weihnachten "unter weiterhin sehr prekären Bedingungen" zu feiern. "Wir hoffen, dass das Friedensabkommen Bestand hat", sagte Leo beim Verlassen der Villa Barberini in Castel Gandolfo, wo er den Dienstag, einen Tag ohne Audienzen, verbracht hat.

Leo XIV. feiert seine erste Christmette im Petersdom

Der Papst wird am Weihnachtsabend seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden