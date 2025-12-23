Papst ruft zu 24-stündigen Waffenruhe zu Weihnachten auf

Papst Leo XIV. hat am Dienstag zu einer 24-stündigen Waffenruhe zu Weihnachten in der Ukraine und weltweit aufgerufen.

Er bedauerte gleichzeitig, dass Russland einen solchen Schritt abgelehnt hat. "Zu den Dingen, die mich sehr traurig machen, gehört die Tatsache, dass Russland eine Weihnachtswaffenruhe zurückgewiesen hat", sagte das Kirchenoberhaupt.

Der Pontifex erneuerte seinen Appell "an alle Menschen guten Willens", zumindest am Fest der Geburt Jesu eine 24-stündige Feuerpause in der Ukraine und in anderen Konfliktregionen einzuhalten. Der Papst berichtete zudem von einem Kontakt mit dem Pfarrer der katholischen Gemeinde in Gaza. Dort versuche man, Weihnachten "unter weiterhin sehr prekären Bedingungen" zu feiern. "Wir hoffen, dass das Friedensabkommen Bestand hat", sagte Leo beim Verlassen der Villa Barberini in Castel Gandolfo, wo er den Dienstag, einen Tag ohne Audienzen, verbracht hat.

Leo XIV. feiert seine erste Christmette im Petersdom

Der Papst wird am Weihnachtsabend seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.