Stars, Style & Schlamm: Burberry als Höhepunkt der London Fashion Week

London Fashion Week war dieses Jahr eher Flüsterton statt Feuerwerk – bis Burberry kam. Zwischen Stars, Trenchcoats und einem Zelt im Schlamm gab’s den wohl britischsten Abschluss ever. Wasserdicht, cool und so typisch Burberry, dass man sich schon ein Lächeln verkneifen muss.

London hat wieder Fashion Week gefeiert – und auch wenn man dieses Jahr wirklich wenig davon gehört hat, war das Finale ein britischer Knaller. Burberry hat wie auch in den Jahren zuvor den Abschluss gemacht – denn das BESTE kommt bekanntlich zum Schluss oder?!

Die Show fand an einem kühlen Spätsommerabend bei Sonnenuntergang in einem Zelt statt, Der Boden leicht schlammig, aber to be honest, was ist britischer als in einem etwas schlammigen Zelt zu stehen? Eben nichts!

Klassisch Burberry – und trotzdem immer wieder schön

Daniel Lee bleibt Burberry treu – Trenchcoats, Karos, britische Coolness. War das überraschend? Nein. Haben wir es geliebt? Absolut. Und Hand aufs Herz: Wer würde nicht sofort einen grün-karierten, wasserdichten Burberry-Trench nehmen? Genau.

Burberry Show 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Musik & Mode Hand in Hand

Los ging’s mit einem kleinen Promi-Moment: Elton John schlich durch den Seiteneingang ins Zelt – diskret, wie man ihn kennt. Danach begann die Show mit Musik von Black Sabbath, eine Hommage an den verstorbenen Ozzy Osbourne. Und ja, das passte perfekt zur Kollektion:

Mod-inspirierte Anzüge

60er-Fransenjacken & Lederhosen

Festival-taugliche Regenmäntel

Gehäkelte Minikleider mit Stiefeln, schmalen Schals und Parkas

Das Ganze wirkte wie ein modischer Soundtrack für alle Jahreszeiten. Von Sonne bis Dauerregen – Daniel Lee hat mitgedacht.

Wasserdicht? Challenge accepted!

Hinter der Bühne zeigte sich der Chefdesigner gewohnt trocken-humorig. Ziel der Kollektion: Alles wetterfest machen – von Denim bis Raffia. „OK, bei Burberry dreht sich alles um Wasserdichtigkeit. Was können wir außer einem Trenchcoat noch wasserdicht machen?“, sagte Lee und erntete Lacher von den Journalist:innen. Challenge accepted!

Front Row voller Stars

Natürlich fehlte es auch nicht am Starfaktor:

Elton John (diskret wie eh und je)

Jonathan Bailey (ja, der Bridgerton-Hottie)

Naomi Campbell und Twiggy (Supermodel-Legenden!)

Ex-Fußballstar Ian Wright

Anna Wintour, die unerschütterlich alles abnickte

Tennis-Star Jack Draper

Lila Grace Moss, auch ohne Mama Kate Moss längst in der Modewelt angekommen

Star-Auflauf bei Burberry 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die London Fashion Week war dieses Jahr leiser, fast unscheinbar. Aber Burberry hat einmal mehr bewiesen, warum das Label so fest mit britischer Modegeschichte verwoben ist. Kein großes Feuerwerk, keine Revolution – aber eine Kollektion, die man sofort tragen möchte. Und ganz ehrlich: Einen wasserdichten Burberry-Trench im Herbst? Yes, please!