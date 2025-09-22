Glamouröses Comeback: Herzogin Meghan glänzt im Luxuslook

Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgten mit einem glamourösen Überraschungsauftritt für Aufsehen. Beim Benefizkonzert „One805LIVE!“ in Kalifornien zeigte sich das Paar super verliebt und in sündhaft teuren Designer-Outfits.

Meghan und Harry, die sich in letzter Zeit eher zurückhaltend zeigten, traten am Wochenende überraschend gemeinsam beim Benefizkonzert „One805LIVE!“ in Kalifornien auf. Für Harry war es der erste öffentliche Auftritt seit seinem privaten Gespräch mit König Charles in London. Doch das Paar machte mit ihrem glamourösen Auftritt klar, dass sie immer noch wissen, wie sie alle Blicke auf sich ziehen.

Herzogin Meghan im teuren Designer-Look

© Getty Images

Herzogin Meghan setzte bei diesem Auftritt auf pure Eleganz. Die 44-Jährige trug ein atemberaubendes, ärmelloses Hemdkleid in einem tiefen Dunkelblau, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Das Designerkleid aus Stretch-Baumwollsatin stammt von Star-Designerin Carolina Herrera und ist mit seinen stolzen 2.490 Euro alles andere als günstig. Ihr Look wurde durch dezente, aber edle Accessoires und ihr makelloses Styling abgerundet.

Harry glänzte dagegen in einem schlichten schwarzen Hemd, das er mit einer eleganten Hose und einem perfekt sitzenden Blazer kombinierte. Die beiden passten farblich perfekt zusammen und präsentierten sich als harmonisches Team, das zusammengehört.

Süßer Pärchenauftritt

Bei der glamourösen Gala, die Hollywood-Star Kevin Costner auf seinem Anwesen in Santa Barbara ausrichtete, zeigten sich Prinz Harry und Meghan Markle verliebter als je zuvor. Nach einem gesundheitlich bedingten Ausfall im letzten Jahr feierte die Herzogin ihr beeindruckendes Comeback. Gemeinsam hielten sie eine bewegende Rede, um Spenden für Programme zur psychischen Gesundheit und Ausrüstungen für die Ersthelfer zu sammeln.

Die Herzogin von Sussex gesellte sich kurz zu ihrem Mann auf die Bühne des Benefizkonzerts, umarmte ihn und sah dann von der Seite der Bühne aus zu, wie Harry dem Feuerwehrchef von Santa Barbara County, Mark Hartwig, eine Auszeichnung überreichte