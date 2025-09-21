Alles zu oe24VIP
Prinz Harry, König Charles
© Getty Images

Neuigkeiten

Harry & Papa Charles: Bald nächstes Treffen und gemeinsamer Auftritt

21.09.25, 12:42
Das klärende Gespräch vor kurzem soll zu einer starken Annäherung geführt haben.

 

 

Nach dem geheimen Treffen zwischen König Charles und seinem jüngeren Sohn Harry, war nicht klar, wie gut es gelaufen ist. 

Doch wie britische Medien nun berichten, wird davon ausgegangen, dass der Herzog von Sussex echte Fortschritte macht. In einem BBC-Interview im Mai sagte Harry: „Ich würde mich sehr über eine Versöhnung mit meiner Familie freuen.“ Dieser Wunsch scheint nun nach seinem geheimen Besuch bei seinem Vater während einer Reise nach Großbritannien Anfang dieses Monats Gestalt anzunehmen. 

Prinz Harry in Kiew.

Prinz Harry in Kiew.

© Getty

Gute gelaufen

Laut britischen Medien soll die Aussprache gut gelaufen sein und Harry werde mehr Zeit mit seinem Vater verbringen. Das deutete er während eines Interviews an Rande eines Besuches in Kiew an. Unklar ist, welche Rolle Charles' Krebserkrankung bei dieser Aussage spielt.

Prinz Harry
© getty

Weiters sollen auch gemeinsame öffentliche Auftritte wieder möglich sein in der Zukunft - allerdings nur, wenn sich alles geklärt hat bis dahin und mit Harry in einer reduzierten Rolle.

