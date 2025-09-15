Was weiß Harry über Krankheit von Charles? "Konzentriere mich auf meinen Vater"

Am Rande eines Besuchs in der Ukraine hat Harry auch über Papa Charles gesprochen.

Harry ist derzeit im Auftrag seiner Initiative "Invictus Games" in London und der Ukraine unterwegs. Harry (40) gemeinsam mit einem Team der Invictus Games von der ukrainischen Regierung eingeladen, war am vergangenen Wochenende vor Ort.

Genesung unterstützen

Bei dem Besuch soll es um Programme zur Rehabilitation von Kriegsversehrten gegangen sein. Er wolle "alles in seiner Macht Stehende tun", um die Genesung von Soldaten zu unterstützen, sagte Harry.

Über Besuch bei Charles

Doch Harry hat sich nicht nur um die Initiative gekümmert, sondern erstmals ein paar Worte über den Besuch bei Papa Charles verloren. Das Zusammentreffen zwischen Vater und Sohn wurde kritisch verfolgt von der Weltpresse.

Es war das erste Mal seit 19 Monaten, dass der Prinz seinen Vater sah. Sein deutliches Fazit ist, dass „der Fokus im nächsten Jahr wirklich auf meinem Vater liegen muss“.

Mein Gewissen ist rein

Harry merkte an, dass sein „Gewissen rein ist“ in Bezug auf den Inhalt seiner Memoiren und der Netflix-Serie. Während eines Interviews mit The Guardian in Kiew sagte er: „Ich weiß, dass (das Aussprechen meiner Meinung) einige Leute verärgert und gegen die gängige Meinung verstößt. Das Buch? Es war eine Reihe von Korrekturen zu bereits veröffentlichten Geschichten. Es wurde eine bestimmte Sichtweise verbreitet, die korrigiert werden musste.“

Er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen habe. Es war eine schwierige Botschaft, aber ich habe es auf die bestmögliche Weise getan. Mein Gewissen ist rein.“ „Es geht nicht um Rache, es geht um Verantwortlichkeit“, sagt er.

Dass Harry sich so deutlich geäußert habe, sich nun auf seinen Vater konzentrieren zu wollen, könnte darauf hindeuten, dass die Gerüchte stimmen und es Charles gesundheitlich nicht so gut geht.