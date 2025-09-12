Insider packt aus: So lief das Treffen von König Charles & Prinz Harry

Nach eineinhalb Jahren war es das erste offizielle Wiedersehen zwischen Prinz Harry und seinem Vater, König Charles III.

Prinz Harry war am Montag aus den USA angereist, um einige Termine in seinem Heimatland wahrzunehmen. Zwischendurch fand er offenbar auch Zeit für ein Treffen mit seinem Vater, König Charles. Am Nachmittag saßen die beiden bei einer Tasse Tee zusammen.

Die Audienz dauerte insgesamt 55 Minuten. Harry soll sich das Treffen regelrecht erkämpft haben, indem er mit mehreren Charity-Auftritten und einer großzügigen privaten Geldspende demonstrierte, dass ihm als Königssohn die Nähe zum Volk noch etwas bedeutet.

Die Stimmung soll allerdings bereits vor dem Treffen angespannt gewesen sein. Wie ein Palast-Insider gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung erklärt, sei es "irgendwie seltsam" gewesen. "Der König war vor dem Treffen sehr angespannt. Weil es hinter geschlossenen Türen stattfand. Meist sind noch irgendwelche Angestellten anwesend. Das war diesmal anders.“

Hoffnung auf Versöhnung

Das Treffen sei letztendlich aber gut gelaufen, so der Insider. Die Hoffnung für eine Versöhnung sei nun jedenfalls wieder da. „Die nächsten Tage sind wichtig dafür, ob das wirklich der Beginn eines Neuanfangs ist.“

Ein anderer Insider erklärte gegenüber der "Daily Mail", dass es nun klar geworden sei, "dass Harry einige seiner Handlungen nun bereut". Der Prinz möchte seine Beziehung zu seiner Familie und dem britischen Volk neu aufbauen.