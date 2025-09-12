Prinz Harry nach Charles-Treffen überraschend in Ukraine eingetroffen

Nachdem Prinz Harry seinen Vater Charles in Großbritannien zu einem persönlichen Gespräch getroffen hatte, ist er nun überraschend in der Ukraie eingereist - scheibar auf Einladung der Regierung.

Der Herzog von Sussex traf am Freitagmorgen mit einem Team seiner Invictus Games Foundation in Kiew ein.

Laut The Guardian werden sie neue Initiativen vorstellen, um die Rehabilitation von Militärpersonal zu unterstützen, das im dreijährigen Krieg gegen Russland verletzt wurde.

Prnz Harry 1/3

2/3

3/3 © getty © getty © getty

In einem Gespräch mit The Guardian erklärte Harry: „Wir können den Krieg nicht beenden, aber was wir tun können, ist alles daranzusetzen, um den Genesungsprozess zu unterstützen. Wir können die Menschen, die an diesem Krieg beteiligt sind, und das, was sie durchmachen, weiterhin menschlich machen. Wir müssen es im Bewusstsein der Menschen halten. Ich hoffe, dass dieser Besuch die Menschen wieder auf die Situation aufmerksam macht, denn es ist leicht, gegenüber dem, was alles passiert, abzustumpfen.“