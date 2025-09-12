Alles zu oe24VIP
Schlaganfall! Wrestling-Legende muss alle Auftritte absagen
© getty

„The King“

Schlaganfall! Wrestling-Legende muss alle Auftritte absagen

12.09.25, 15:40
Die Wrestling-Legende Jerry Lawler, weltweit bekannt als „The King“, hat erneut gesundheitliche Probleme. 

Der 75-Jährige erlitt in den USA einen Schlaganfall, wie seine Betreuungsperson mitteilte.

Schlaganfall in Florida

Am vergangenen Freitag erlitt Lawler in seinem Zuhause in Fort Myers (Florida, USA) einen Schlaganfall. Laut seiner Betreuerin handelt es sich um einen vergleichsweise leichten Fall. Lawler konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen und nach Memphis (Tennessee, USA) zurückkehren.

„The King“ gilt als Ikone des Wrestlings in den USA. 

„The King“ gilt als Ikone des Wrestlings in den USA. 

© getty

Folgen für seine Gesundheit

Der Schlaganfall hatte Auswirkungen auf die rechte Körperseite des 75-Jährigen und beeinträchtigt seine Sicht leicht. Dennoch kann er weiterhin gehen und sprechen. In den kommenden Wochen soll Lawler sich erholen und viel Ruhe bekommen.

Geplante Auftritte abgesagt

Mehrere geplante Termine, darunter ein Fan-Event in Cincinnati (Ohio, USA), musste der Wrestling-Star absagen. Das Event veröffentlichte dazu eine Nachricht, dass „The King“ den Auftritt voraussichtlich 2026 nachholen möchte.

Bereits mehrfach betroffen

Für Lawler ist es nicht das erste Mal: Schon seit Jahren kämpft er mit schweren gesundheitlichen Problemen. 2012 erlitt er während einer Live-Show von „Raw“ einen Herzstillstand. Im Jahr 2018 kam es zu einem Schlaganfall, bei dem eine Blutung im Gehirn festgestellt wurde. Auch 2023 musste er nach einem weiteren Schlaganfall ins Krankenhaus.

Karriere mit Kultstatus

Jerry „The King“ Lawler gilt als einer der prägenden Figuren im Wrestling. In den 1970er- und 1980er-Jahren war er in seiner Heimat Tennessee ein Star. In den 1990er-Jahren kam er zur WWE (damals WWF) und wechselte bald ans Kommentatorenpult. Zusammen mit Jim Ross prägte er über Jahrzehnte die großen Shows „Raw“ und „SmackDown“.

 

Im Vorjahr wurde sein Vertrag als Kommentator nicht verlängert. Grund dafür waren gesundheitliche Einschränkungen. Dennoch ist Lawler über einen sogenannten „Legends Deal“ weiterhin Teil der WWE-Familie und bleibt damit eng verbunden.

