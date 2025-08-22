Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Hulk Hogan
© Getty

Immer mysteriöser

Schlimmer Verdacht nach Tod von Hulk Hogan (†71)

22.08.25, 09:53
Teilen

Die Wrestling-Legende starb im Alter von 71 Jahren. Nun steht ein unfassbarer Verdacht im Raum. 

Hulk Hogan, mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea, starb am 24. Juli offiziell an einem akuten Myokardinfarkt, einem plötzlichen Herzinfarkt. Die Ermittlungen der Polizei dauern allerdings an – nun steht sogar ein schlimmer Verdacht im Raum.

„Aufgrund der besonderen Umstände mussten wir zahlreiche Zeugen befragen und medizinische Unterlagen anfordern“, heißt es in einem Polizei-Statement. Laut Hogans Witwe Sky Daily ist bei einer Operation der sogenannte Phrenicus-Nerv (dieser steuert die Atmung) verletzt worden. „Der Nerv wurde kompromittiert“, schildert Sky gegenüber TMZ Sports.

Berichten zufolge ist nun sogar von Ärztepfusch die Rede. Hogans Familie fordert jedenfalls Aufklärung. Bis dahin werden sich die Gerüchte, wonach hinter seinem Tod etwas anderes als ein normaler Herzinfarkt stecken könnte, halten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden