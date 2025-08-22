Schlimmer Verdacht nach Tod von Hulk Hogan (†71)

Die Wrestling-Legende starb im Alter von 71 Jahren. Nun steht ein unfassbarer Verdacht im Raum.

Hulk Hogan, mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea, starb am 24. Juli offiziell an einem akuten Myokardinfarkt, einem plötzlichen Herzinfarkt. Die Ermittlungen der Polizei dauern allerdings an – nun steht sogar ein schlimmer Verdacht im Raum.

„Aufgrund der besonderen Umstände mussten wir zahlreiche Zeugen befragen und medizinische Unterlagen anfordern“, heißt es in einem Polizei-Statement. Laut Hogans Witwe Sky Daily ist bei einer Operation der sogenannte Phrenicus-Nerv (dieser steuert die Atmung) verletzt worden. „Der Nerv wurde kompromittiert“, schildert Sky gegenüber TMZ Sports.

Berichten zufolge ist nun sogar von Ärztepfusch die Rede. Hogans Familie fordert jedenfalls Aufklärung. Bis dahin werden sich die Gerüchte, wonach hinter seinem Tod etwas anderes als ein normaler Herzinfarkt stecken könnte, halten.