Porno-Panne bei Wrestling-Gigant WWE

Hoppala in der WWE! Der Wrestling-Gigant hat sich die Dienst von Wrestlerin Mariah May gesichert - sie bekam einen neuen Namen, der allerdings schon von einer Pornodarstellerin benutzt wird.

Die WWE rüstet auf, Mariah May trat erst kürzlich bei der Konkurrenz AEW in großen Kämpfen an. Jetzt hat die Britin die Seiten gewechselt und ist bei WWE NXT.

Sie will sich sofort den Damen-Titel sichern - allerdings unter einem anderen Namen. Die WWE benannte die 26-Jährige in Blake Monroe um.

Doch die WWE-Verantwortlichen haben nicht gründlich genug recherchiert. Denn der Künstlername ist schon von einer Porno-Darstellerin in Verwendung. Laut internen WWE-Infos soll der Name an Marylin Monroe und die Nichte der Wrestlerin angelehnt sein.

Ob die WWE an dem neuen Namen festhält, ist noch nicht bekannt.