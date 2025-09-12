Liam Hemsworth (35): Erneute Verlobung sechs Jahre nach Miley Cyrus

Liam Hemsworth sagt „Ja“ zum zweiten Mal: Nach der turbulenten Ehe mit Miley Cyrus ist der Schauspieler nun mit Model Gabriella Brooks verlobt.

Nach turbulenten Jahren mit Popstar Miley Cyrus scheint Liam Hemsworth (35) sein Liebesglück gefunden zu haben. Der australische Schauspieler hat sich mit Model Gabriella Brooks (29) verlobt, wie sie am Freitag auf Instagram bekanntgab. In mehreren Fotos zeigte Brooks den Moment der Verlobung: Auf dem ersten Bild umarmt sie Hemsworth von hinten, der funkelnde Verlobungsring prangt dabei auf seiner Brust. Ein weiteres Bild erlaubt einen genaueren Blick auf das Schmuckstück.

Ruhige Liebe nach der Trennung von Miley Cyrus

Hemsworth lernte Brooks Ende 2019 kennen, nachdem seine Ehe mit Miley Cyrus, 32, gescheitert war. Mit der Sängerin hatte er bereits seit 2010 eine On-off-Beziehung geführt, die 2018 in einer Hochzeit gipfelte. Doch nur acht Monate später trennten sich die beiden endgültig, die Scheidung folgte Anfang 2020. Cyrus ist inzwischen seit 2021 mit Musiker Maxx Morando (26) liiert.





Mit Gabriella Brooks führt Hemsworth nun eine deutlich ruhigere Beziehung. Das Paar ist seit rund sechs Jahren zusammen und hatte im November 2020 seinen ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. Ihr Privatleben halten beide weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – gemeinsame Fotos sind selten. Eine Ausnahme machte Brooks im Januar, als sie Hemsworths Geburtstag mit privaten Bildern feierte. „Alles Gute zum Geburtstag an meinen Sonnenschein“, schrieb sie dazu.

Zuletzt präsentierten sich die beiden im Juli bei der Premiere von "Limitless: Live Better Now" in London, der neuen Serie von Hemsworths Bruder Chris Hemsworth (42). Mit der Verlobung beginnt für Liam Hemsworth nun offenbar ein neues, stabiles Kapitel in der Liebe.