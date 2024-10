× Nicht George Clooney! Das ist der schönste Mann der Welt

George Clooney, Brad Pitt, Chris Hemsworth – die Liste an gutaussehenden Hollywoodmännern ist lang, doch wer ist der Schönste? Die Antwort liefert eine neue Studie, die die zehn attraktivsten Männer der Welt kürte und die Ergebnisse werden viele überraschen.

Mithilfe des „Goldenen Schnitts“ wurde bereits die schönste Frau der Welt ermittelt. Jetzt wurde die mathematische Formel angewandt, um die schönsten Männer zu küren. Das antike Konzept, das seit Jahrhunderten zur Bestimmung ästhetisch ansprechender Proportionen verwendet wird, findet heute in modernen Gesichtsanalyse-Programmen Anwendung. Diese Programme bewerten die Symmetrie und Proportionen von Gesichtern, um herauszufinden, wer dem Ideal des „Goldenen Schnitts“ am nächsten kommt. Der britische Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva hat die Gesichter prominenter Männer genau unter die Lupe genommen und dabei überraschende Ergebnisse erzielt.

Aaron Taylor-Johnson ist der schönste Mann der Welt

© Getty Images ×

Der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson, bekannt aus Filmen wie „Kick-Ass“ und „Avengers: Age of Ultron“, führt die Liste der schönsten Männer an und überholt damit alle bekannten Namen. Sein Gesicht erreicht beeindruckende 93,04 Prozent Übereinstimmung mit der Formel. Er schlägt damit sogar Stars wie George Clooney, Chris Hemsworth und Robert Pattinson, die in der Vergangenheit ebenfalls hoch im Ranking lagen.

Besonders bemerkenswert sind die nahezu perfekten Werte seiner Nase (98,8 Prozent) und die Form seines Gesichts (99,2 Prozent). Diese könnten auch ein Grund dafür sein, dass Aaron Taylor-Johnson als Favorit für die nächste James-Bond-Rolle gehandelt wird.

Platz zwei geht an Lucien Laviscount

© Getty Images ×

Der „Emily in Paris“-Star Lucien Laviscount belegt den zweiten Platz der attraktivsten Männer der Welt und kommt auf eine Wertung von 92,41 Prozent. Er erhielt die höchste Punktzahl für seine Lippen, die mit 97,4 Prozent nahezu perfekt sind.

Paul Mescal belegt den dritten Platz

© Getty Images ×

Der drittschönste Mann der Welt ist der „Gladiator II“-Star Paul Mescal mit 92,38 Prozent. Auch der Schauspieler wurde für seine perfekt geformten Lippen und die makellosen Gesichtszüge gelobt.

Hollywood-Star George Clooney hat es in dem Ranking nur auf Platz 6 geschafft. Mit 63 Jahren ist er der älteste Mann in der Liste und erreicht eine beeindruckende Prozentzahl von 89.9. „Obwohl George Clooney der älteste Star in dieser Liste ist, bleibt er ein äußerst attraktiver Mann mit klassischen Gesichtszügen und hervorragenden Proportionen“, bemerkte Dr. De Silva.

Vor George Clooney reihen sich noch Robert Pattinson (92,15 Prozent) und Jack Lowden (90,33 Prozent) ein. Die Top 10 der schönsten Männer werden von Nicholas Hoult (89,84 Prozent), Schauspieler Charles Melton (88,46 Prozent), Idris Elba (87,94 Prozent) und dem indischen Schauspieler Shah Rukh Khan (86,76 Prozent) vervollständigt.