DIESER Star gilt als die schönste Frau der Welt

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste auf der ganzen Welt? Dank einer wissenschaftlichen Matheformel ist diese Frage fürs Erste geklärt.

Der "Goldene Schnitt" wurde von den Griechen entdeckt und von Leonardo da Vinci in seinem berühmten Werk, dem Vitruvianischen Menschen, zur Darstellung des perfekten männlichen Körpers genutzt. Diese mathematische Proportionsregel lässt sich jedoch auch auf die Gesichter von Prominenten anwenden. Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva hat die Gesichter zahlreicher Promi-Damen gescannt, um herauszufinden, welche am besten dem "Goldenen Schnitt" mit dem Wert 1,618 und somit der Bezeichnung "Perfekt" entsprechen. Das Ergebnis ist durchaus überraschend.

Wie funktioniert die Schönheits-Formel?

Der "Goldene Schnitt" ist eine bekannte Proportionsregel, die auf das menschliche Auge besonders harmonisch wirkt. Das Konzept beruht auf der Annahme, dass bestimmte Längenverhältnisse als besonders schön und ästhetisch empfunden werden, wenn sie sich der Zahl 1,618 (Phi) nähern. Dieses Prinzip findet sich in der Natur, in der Architektur und auch in der menschlichen Physiognomie wieder. So kann es beispielsweise das Verhältnis der Länge der Nase zur Breite des Munds beschreiben. Die Messungen erfolgen mithilfe von Computern, die die Symmetrie und Proportionen des Gesichts präzise bestimmen.

Anya Taylor-Joy gilt als schönste Frau der Welt

Anya Taylor-Joy © Getty Images ×

Das Ergebnis: Hollywoodstar Anya Taylor-Joy erreicht mit 94,66 Prozent den ersten Platz. Gegenüber der britischen News-Seite "The Sun" erklärt Dr. De Silva: "Anya Taylor-Joy ist die klare Gewinnerin, als alle Elemente des Gesichts auf ihre physische Perfektion hin gemessen wurden." Und weiter: "Sie hatte den höchsten Gesamtwert für die Position ihrer Augen mit 98,9 Prozent, was nur 1,1 Prozentpunkte von der perfekten Form entfernt ist. Anya hatte auch die höchste Punktzahl für ihre Augenbrauen und lag in fast jeder Kategorie nahe an der Spitze, außer bei den Lippen."

Zendaya folgt auf Platz 2

Zendaya landet dicht dahinter auf dem zweiten Platz. Der "Challengers"-Star erzielt in der Formel 94,37 Prozent. Die Schauspielerin punktet vor allem mit ihren Lippen, die nur ein halbes Prozent von der Perfektion entfernt sind.

Zendaya © Getty Images ×

Topmodel Bella Hadid reiht sich nur knapp auf Platz drei ein, mit 94,35 Prozent. Sie hat das perfekteste Kinn, mit 99,7 Prozent.

Bella Hadid © Getty Images ×

Auf Platz vier landet "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie mit 93,43 Prozent. Die Blondine spielt scheinbar nicht umsonst die "perfekte" Puppe.

Margot Robbie © Getty Images ×

Laut der wissenschaftlichen Formel hat Song Hye-kyo, bekannt aus "Full House", die schönsten Augen, die auf der Skala einen Wert von 99,7 Prozent erreichten. Die perfekteste Nase gehört der Schauspielerin Nazanin Boniadi. Popstar Beyoncé wird für die schönste Gesichtsform ausgezeichnet.

Im allgemeinen Ranking der schönsten Promi-Frauen der Welt belegen Song Hye-kyo, Beyoncé, Taylor Swift, Zhang Ziyi, Alia Bhatt und Nazanin Boniadi die Plätze fünf bis zehn in den Top 10.