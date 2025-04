Hollywood-Star zog im Prater ein

Beliebter Schauspieler fand ein schönes Plätzchen.

Ryan Gosling aus Wachs ist die neue Attraktion bei Madame Tussauds im Prater. Zur Begrüßung kamen Marika Lichter, Thomas Schäfer-Elmayer, Corinna Kamper und Caroline Athanasiadis um einen ersten Blick auf das täuschend echte Ebenbild des Hollywood-Stars zu werfen.

Referenz an die besten Rollen des Stars

Als Hommage an Ryan Goslings ikonische Rollen in „La La Land“ und „Barbie“, für die er jeweils

für einen Oscar nominiert wurde, zeigten sowohl die Tanzschule Kraml als auch die Tanzschule

Chris zwei thematisch abgestimmte Showeinlagen, die den Zauber der Filme tänzerisch aufleben

ließen.

Star-Party der Wachsfiguren

„Pünktlich zu den Osterferien dürfen wir unseren Gästen einen der sympathischsten Schauspieler

der Welt präsentieren, der weit oben auf der Wunschliste stand“, so Lukas Rauscher, Marketing

Manager von Madame Tussauds Wien. „Seine Ankunft verwandelt den Hollywood-Bereich,

neben Größen wie Zendaya, Leonardo DiCaprio oder Chris Hemsworth, in die ultimative Star-Party in Wien.“

Jedes Haar einzeln eingestochen

Hinter dem Team von Madame Tussauds liegen aufregende Wochen: Innerhalb sechs Monaten,knapp 3.000 Arbeitsstunden und 20 Künstlern wurde die neue Figur hergestellt. Jedes Haarwurde einzeln eingestochen, die Haut mit Ölfarbe bemalt, die ozeanblauen Augen wurden mittelsAcrylharzes exakt dem Original nachempfunden.Das Ebenbild des Kanadiers zeigt ihn in einem rubinroten Anzug samt blauem Hemd, das Outfitwurde einem GQ-Fotoshooting des Jahres 2016 nachempfunden.