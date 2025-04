× Prater Catchen 2025: Boss Vetter verrät neue Details

Nur noch zwei Monate bis zum legendären Prater Catchen! Organisator Marcus Vetter verrät die ersten Namen.

Am 6. und 7. Juni krachen die Bretter im Wiener Prater! Die Muskelgladiatoren steigen in den Ring beim Prater Catchen. Zwei Tage große Wrestling-Action ist garantiert.

Die nationalen und internationalen Catch-Superstars geben sich beim Zelt bei der Lilliputbahn die Ehre. Boss Marcus Vetter verrät im Gespräch mit oe24:

"Wir haben wieder Mike d Vecchio am Start, der Belger war erst letztens im WWE-TV als Security-Guard zu sehen und hatte auch ein Tryout bei der größten Liga der Welt. Er wird unsere Fans wieder begeistern", so Vetter.

© oe24 ×

Jede Menge Gold am Start

Auch Intercontinental-Champion Fabio Ferrari wird dabei sein und seinen Gürtel auf's Spiel setzen. "Dazu kommt auch Europameister Martn Pain wieder in den Prater. Das Highlight wird natürlich der Prater Pokal, auch da werden wir eine Neuerung verkünden", verrät der Organisator.

US-Wrestlerin kommt

"Wir werden auch erstmals eine Wrestlerin aus den USA dabei haben", verspricht Vetter, der Name ist noch geheim. Ebenso wird noch in den nächsten Tagen entschieden, was mit dem Weltmeistertitel von Chris "Bambikiller" Raaber passieren wird. Der Steirer erholt sich aktuell von einer Nackenverletzung.

"Da müssen wir noch verhandeln", es bleibt also spannend. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte sich noch schnell auf pratercatchen.at Tickets sichern, die Karten werden schön langsam knapp.