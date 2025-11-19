Facelift-Gerüchte: Hilary Duff überrascht mit ultrastraffem Gesicht

Lange Zeit war es still um die Schauspielerin geworden. Doch derzeit lässt sich Hilary Duff wieder öfter in der Öffentlichkeit blicken. Ihr straffes Gesicht sorgt dabei für Aufsehen.

Anfang der Woche sorgte Hilary Duff in Los Angeles für staunende Blicke. Die 38-Jährige wurde am Montag beim Shopping in Studio City gesichtet, wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Neben ihrem frischen Look fällt vor allem eines ins Auge: ihr außergewöhnlich straff wirkendes Gesicht. Der streng nach hinten gestylte Dutt der Lizzie McGuire-Ikone verstärkte diesen Eindruck zusätzlich.

Bereits seit Monaten spekulieren Fans über Duffs verändertes Erscheinungsbild. Sind ihre markant betonten Wangenknochen nur das Ergebnis eines besonders konturierten Make-ups oder steckt vielleicht doch ein Beauty-Update dahinter?

Hilary Duff heizt Facelift-Gerüchte an

© Getty Images

In den sozialen Medien häufen sich Kommentare dazu. Einige User scherzen sogar, Hilary würde offenbar denselben Beauty-Doc wie Kris Jenner besuchen, die erst kürzlich nach einem Facelift für viel Aufsehen mit ihrer optischen Verwandlung sorgte.

Ein klassisches Facelift in diesem Alter gilt zwar als eher unwahrscheinlich, doch Experten sind sich einig: Gute Gene allein erklären solche Veränderungen meist nicht. Die New Yorker plastische Chirurgin Yael Halaas äußerte sich bereits im Oktober dazu: „Es wirkt so, als hätte sie Filler in den Wangen.“ Ein zu Beginn „überladenes“ Volumen könne sich laut Halaas mit der Zeit setzen und dann „jünger und geliftet“ aussehen. Duff selbst hat bisher keine Angaben zu möglichen Behandlungen gemacht.

Hilary Duff im Oktober 2025 vs. 2024 © Getty Images

Während die Spekulationen weiterlaufen, arbeitet die Schauspielerin und Sängerin an ihrem Comeback: Nach dem Deal mit Atlantic Records teilt sie regelmäßig Einblicke aus dem Studio – an ihrer Seite Ehemann Matthew Koma. Ihre jüngste Single „Mature“ sorgt online bereits für reichlich Gesprächsstoff.

Eins ist jedoch klar: Ob leichtes Lifting, dezente Filler, ein Hauch Botox oder einfach ein fantastischer Make-up-Artist – Hilary Duff sieht einfach umwerfend aus (und mindestens zehn Jahre jünger, als es ihr Pass vermuten ließe).