Ronaldo und seine Georgina sind verlobt!

In einem Instagram-Posting macht Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodríguez die Verlobung der beiden öffentlich.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez (31) haben sich verlobt! Das 31-jährige Model enthüllte die Neuigkeit mit einem romantischen Instagram-Post, in dem sie ihren atemberaubenden Verlobungsring präsentierte. Das Foto zeigt ihre Hand mit dem funkelnden Diamant-Ring und Ronaldos Hand darunter, begleitet von der süßen Foto-Beschreibung: "Ja, ich will. In diesem und in jedem weiteren Leben."

Ronaldo zögerte lange mit einem Heiratsantrag

Das Traumpaar ist seit neun Jahren zusammen, doch Ronaldo zögerte lange mit einem Heiratsantrag. Bereits im April gab es Gerüchte, als Georgina einen Ring postete. Im Dezember 2024 verstärkte Ronaldo die Spekulationen, als er sie bei einer Preisverleihung als "seine Frau" bezeichnete.

Auf die Frage, warum er noch nicht geheiratet habe, antwortete der 40-jährige Fußballstar früher: "Ich sage ihr immer: 'Wenn wir dieses Klicken spüren.' Es könnte in einem Jahr, sechs Monaten oder einem Monat passieren – ich bin zu 1.000% sicher, dass es kommt." Georgina lachte über die ständigen Hochzeitsfragen ihrer Freunde, besonders seit Jennifer Lopez' Song "The Ring Or When" erschien.

Nun ist es offiziell – und Fans feiern die Verlobung des Power-Paares.