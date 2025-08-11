Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Ronaldo Georgina
© Getty Images

Instagram-Posting

Ronaldo und seine Georgina sind verlobt!

11.08.25, 19:27
Teilen

In einem Instagram-Posting macht Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodríguez die Verlobung der beiden öffentlich.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez (31) haben sich verlobt! Das 31-jährige Model enthüllte die Neuigkeit mit einem romantischen Instagram-Post, in dem sie ihren atemberaubenden Verlobungsring präsentierte. Das Foto zeigt ihre Hand mit dem funkelnden Diamant-Ring und Ronaldos Hand darunter, begleitet von der süßen Foto-Beschreibung: "Ja, ich will. In diesem und in jedem weiteren Leben."

Ronaldo zögerte lange mit einem Heiratsantrag

Das Traumpaar ist seit neun Jahren zusammen, doch Ronaldo zögerte lange mit einem Heiratsantrag. Bereits im April gab es Gerüchte, als Georgina einen Ring postete. Im Dezember 2024 verstärkte Ronaldo die Spekulationen, als er sie bei einer Preisverleihung als "seine Frau" bezeichnete.

Auf die Frage, warum er noch nicht geheiratet habe, antwortete der 40-jährige Fußballstar früher: "Ich sage ihr immer: 'Wenn wir dieses Klicken spüren.' Es könnte in einem Jahr, sechs Monaten oder einem Monat passieren – ich bin zu 1.000% sicher, dass es kommt." Georgina lachte über die ständigen Hochzeitsfragen ihrer Freunde, besonders seit Jennifer Lopez' Song "The Ring Or When" erschien.

Nun ist es offiziell – und Fans feiern die Verlobung des Power-Paares.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden