Abbruch: Ronaldo verlässt Österreich vorzeitig

Früher als geplant verlässt Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo Österreich. Der Saudi-Klub bricht das Trainingslager in Saalfelden vorzeitig ab.

Mega-Schock für alle Ronaldo-Fans in Österreich. Sein Klub Al-Nassr bricht das Trainingslager in Saalfelden früher als geplant ab und reist bereits am Donnerstag ab. In den letzten Tagen herrschte absolute Ronaldo-Mania im Pinzgau, viele Fans überschritten dabei so manche Grenze, jetzt ist die CR7-Show vorbei.

Gegenüber SALZBURG24 bestätigt Hotel-Chef Alexander Strobl den Abschied. Es soll allerdings nicht der Riesentrubel um den Weltstar Grund für die Abreise aus dem Hotel Gut Brandlhof sein. "Die Plätze bei uns gefallen ihnen, aber es ist ihnen zu nass", erklärte der 61-Jährige. Auch Veranstalter Daniel Fischer bestätigte die Abreise gegenüber den "Salzburger Nachrichten": "Aufgrund der schlechten Wetterlage hat sich Al-Nassr dazu entschieden, bereits am 31. Juli nach Portugal zu reisen."

Das für Mittwoch geplante Testspiel gegen Toulouse in Grödig soll bereits noch stattfinden. Der für Samstag angesetzte Test gegen Al-Ahli hingegen fällt ins Wasser. Der Veranstalter erhöhte die Ticketpreise für die Partie in Grödig zuletzt auf 90 Euro. Jetzt wird die Arena in Salzburg von allen Ronaldo-Fans wohl ein letztes Mal gestürmt.