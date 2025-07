Marina Hoermanseder ehrlich: "Ich lebe nicht für meine Kinder"

Die Stardesignerin spricht in einem langen Interview über Karriere, Familie und den Begegnungen mit Heidi Klum und vielen weiteren Top-Promis.

Sie kleidet Lady Gaga, Heidi Klum, Katy Perry und Nicki Minaj ein – doch im Podcast „Frauen 100“ gibt sich Star-Designerin Marina Hoermanseder (39) vor allem eines: ehrlich.

„Ich lebe nicht für meine Kinder. Meine Kinder sind in mein Leben gekommen“, sagt die gebürtige Wienerin unverblümt. Ihre beiden Kinder seien von Anfang an Teil ihres hektischen Berufsalltags gewesen, erzählt Hoermanseder. Ob am Set von „Germany’s Next Topmodel“ oder bei internationalen Modenschauen – der Nachwuchs war stets dabei.

"Ich bin keine perfekte Mutter"

„Ich bin keine perfekte Mutter, aber für mich bin ich perfekt, weil ich es so mache, wie ich es für richtig empfinde“, betont die Designerin. Gerade die Doppelbelastung zwischen Karriere und Familie löse bei ihr mitunter ambivalente Gefühle aus. „Ich freue mich oft, wenn ich von Zuhause wegkomme. Umgekehrt freue ich mich aber auch, wenn ich wieder von der Arbeit nach Hause komme.“

Hoermanseder hat sich in der Modewelt längst einen internationalen Namen gemacht. Ihre avantgardistischen Leder-Corsagen und extravaganten Entwürfe wurden von Weltstars wie Lady Gaga, Katy Perry oder Nicki Minaj getragen. Letztere verlangte sogar eine Express-Umarbeitung: „Wir mussten innerhalb von zwei Tagen ein Kleid von Blau auf Gelb umfärben. Wir haben alles abgeschliffen und mit Nagellackentferner runtergewischt, damit es drei Tage später in einer anderen Farbe in Los Angeles ankommt.“

Egal, ob Modewahnsinn oder Mama-Dasein: Marina Hoermanseder scheint beides mit derselben Energie und Direktheit anzugehen – und bleibt damit eine der spannendsten Persönlichkeiten, die Österreichs Modebranche zu bieten hat.