TikTok-Video enthüllt GNTM-Backstage-Drama um Sieger Moritz

Backstage-Eindrücke zeigen, was die anderen Kandidaten und Kandidatinnen wirklich über den Gewinner der diesjährigen Staffel denken.

Der diesjährige Gewinner von "Germany's Next Topmodel" muss jede Menge Kritik einstecken. Die Fan- Enttäuschung war groß, als nicht Pierre, sondern Moritz zum Sieger gekürt wurde - auch bei den Kollegen und Kolleginnen war der Ärger groß.

Nawin Nazary (27) sorgte jetzt auf TikTok für Aufsehen: Er veröffentlichte ein Video aus dem Backstage-Bereich – gefilmt just in dem Moment, als Heidi Klum den diesjährigen Sieger Moritz verkündete.

Kandidaten fluchen über Sieg

Doch statt Jubel herrschte bei den anderen Models Schockstarre: Ein Kandidat sprang entsetzt auf, schrie laut „F*ck!“, andere griffen sich ungläubig an den Kopf. Von kollektiver Freude keine Spur.

Kurz darauf meldete sich Kandidat Samuel Dohmen (23) zu Wort. Er landete insgesamt auf Platz 17 und war das achtbeste Male-Model der Staffel. In seinen Augen hätten Pierre (Platz 2) oder Jannik (Platz 3) den Sieg weit mehr verdient. „Moritz ist von Anfang an mit dieser ‚Ich hab da nicht so Bock‘-Einstellung rangegangen. Wir haben uns immer gedacht, das wird fürs Gewinnen nicht reichen“, erklärte Samuel.

Moritz steht drüber

Moritz selbst nimmt die Kritik gelassen – ganz nach seinem Stil. „Ich hab das Video nicht mal angeschaut – aber Meinungen ändern nichts daran, dass ich Erster geworden bin“, sagte er zur Bild. Dass ihm manche seinen Sieg nicht gönnen, lässt ihn kalt: „Mich juckt das ziemlich wenig. Wenn Leute schreiben, sie hätten lieber Pierre vorne gesehen, dann ist das halt deren Meinung. Sollen sie doch reden – ich hab trotzdem gewonnen!“

Es ist nicht das erste Mal, dass Moritz vorgeworfen wird, er wirke desinteressiert. Doch der frisch gekürte GNTM-Sieger bleibt bei seiner Haltung: „Ich versuche halt, Dinge nicht zu ernst zu nehmen – dann bin ich entspannter und am Ende besser.“





Statt sich zu rechtfertigen, bleibt er sich treu: „Ich probiere nicht, die Meinung von anderen zu kontrollieren. Sie können denken, was sie wollen. Das ändert nichts an meiner Meinung.“ Und die? „Ich hab GNTM ernst genommen und war bei der Sache. Ich hab gewonnen – das nehme ich mit und darüber freue ich mich natürlich.“

Als Job-König der Staffel mit fünf ergatterten Buchungen blickt Moritz nun optimistisch auf seine Model-Zukunft.