MTV VMAs 2025: Das waren die skurrilsten Beauty-Looks der Stars

Die VMAs wären nicht die VMAs ohne Beauty-Looks, die mehr überraschen als jede Bühnenshow. Manche Stars setzten auf Glamour, andere auf pure Extravaganz – und einige sorgten schlicht für offene Münder. Hier sind die Auftritte, über die alle reden.

Die VMAs sind bekannt dafür, dass Stars auf dem roten Teppich keine halben Sachen machen. Hier wird nicht gekleckert, sondern maximalisiert – vor allem, wenn es um Make-up und Frisuren geht. Dieses Jahr gab es wieder einige Looks, bei denen man sich fragte: genial oder komplett verrückt?

Doja Cat: 80er-Glam mit Goldmähne

Doja Cat hat mal wieder gezeigt, dass Langeweile nicht in ihrem Vokabular existiert. Mit einer goldenen Mähne, die so voluminös war, als hätte sie direkt in einem 80er-Musikvideo mitgespielt, zog sie alle Blicke auf sich. Dazu ein gestepptes Balmain-Minikleid und Lippen in knalligem Rot – fertig war ein Look, der irgendwo zwischen Retro-Glamour und „Wow, das ist wirklich Doja Cat“ lag. Skurril? Definitiv. Aber hätten wir etwas anderes erwartet? Eben nicht.

© Getty Images

FKA Twigs: Zwischen Sci-Fi und Runway

FKA Twigs schoss den Vogel ab – oder besser gesagt, flechtete ihn. Ihre Haare waren so kunstvoll ums Ohr geschlungen, dass sie fast wie stylishe Kopfhörer wirkten. Dazu kamen gebleichte Augenbrauen, ein futuristischer Teint und silberne Zähne. Ergebnis: ein Look, der aussah, als wäre er direkt aus einer anderen Galaxie eingeflogen. Und ja, das meinen wir als Kompliment.

© Getty Images

Lady Gaga: Grusel-Glanz mit Blumenkranz

Lady Gaga bleibt Lady Gaga – und das bedeutet: Drama, Baby! Ihr Look kombinierte eine tiefschwarze Ponyfrisur mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur, die von Blumen durchzogen war. Dazu Smokey Eyes, blutrote Lippen und – weil’s noch nicht genug war – ebenfalls gebleichte Augenbrauen. Das Ganze wirkte ein bisschen wie ein Mix aus Gothic-Hochzeit und Halloween-Gala. Gruselig? Vielleicht. Großartig? Auf jeden Fall.

© Getty Images

Die VMAs sind nicht nur eine Preisverleihung, sondern auch ein Laufsteg für die verrücktesten Beauty-Ideen. Ob glamourös, futuristisch oder leicht gruselig – eines ist sicher: Langweilig war es ganz bestimmt nicht.