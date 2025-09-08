MTV VMAs 2025: Die heißesten Looks und die wildesten Fashion-Pannen

Die MTV Video Music Awards 2025, die gestern in New York City stattfanden, sorgten nicht nur wegen der musikalischen Highlights für Aufsehen, sondern vor allem durch die freizügigen Outfits der Stars. Doch auch modische Katastrophen blieben nicht aus.

Bei den MTV VMAs kann man sich immer auf drei Dinge verlassen: die heißesten Stars der Musikszene, Auftritte, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen, und jede Menge glitzernde, extravagante Mode, und 2025 war da keine Ausnahme! Die Awards fanden am 7. September in der UBS Arena in New York City statt und wurden von der Hip-Hop-Legende LL Cool J moderiert. Doch vor der Verleihung waren alle Blicke auf den roten Teppich gerichtet, der sich dieses Jahr besonders freizügig präsentierte. Sabrina Carpenter, Tate McRae und Co. zeigten sich in transparenten Kleidern, die wenig der Fantasie überließen.

Doch nicht alle hatten ein Händchen für Fashion. Einige Stars setzten mit gewagten und teils fragwürdigen Outfits auf schräge Fashion-Experimente, die für ordentlich Gesprächsstoff sorgten!

Die größten Gewinnerinnen des Abends

Lady Gaga, Ariana Grande und Sabrina Carpenter zählten zu den größten Gewinnerinnen der MTV VMAs 2025 und nahmen jeweils zwei begehrte Moonman-Trophäen mit nach Hause. Die Show verlief weitgehend ruhig und stand klar im Zeichen der weiblichen Power in der Popmusik.

Mit 12 Nominierungen war Lady Gaga die meistnominierte Künstlerin des Abends und sicherte sich den Preis als Künstlerin des Jahres, gegen Abwesende wie Taylor Swift, Bad Bunny und Beyoncé. Auch Sabrina Carpenter räumte ab. Ihr Album Short n’ Sweet wurde zum Album des Jahres gekürt, und sie erhielt zusätzlich den Titel als beste Popkünstlerin. Ariana Grande gewann den Preis für das beste Popvideo und sicherte sich mit „Video des Jahres“ die höchste Auszeichnung des Abends.

Die heißesten Looks am roten Teppich

Von durchsichtigen Stoffen, die den Blick auf die Unterwäsche freigaben, bis hin zu Retro-Kleidern, die an die wilden 80er und 90er erinnerten: In diesem Jahr sorgten die Stars auf dem roten Teppich mit freizügigen Outfits für Aufsehen.

Mode-Flops: Diese Stars sorgten für Stirnrunzeln

Natürlich gab’s auch bei den MTV VMAs 2025 wieder einige Fashion-Fauxpas, bei denen man nur noch den Kopf schütteln konnte! Auf diesem Teppich gibt’s schließlich keine Regeln und Prominente sind in der Vergangenheit schon in einigen fragwürdigen Outfits aufgetreten. Wer erinnert sich nicht an Lady Gagas legendäres Fleischkleid von 2010? Nun, auch 2025 griff der ein oder andere Star so richtig daneben.

Aber genau das ist es, was die VMAs ausmacht: gewagte Mode, die alle Blicke auf sich zieht!